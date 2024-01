“Raw” de la WWE va passer à Netflix dans le cadre d’un accord de 5 milliards de dollars

La société s’est récemment concentrée sur les documentaires sportifs plutôt que sur les sports en direct. Mais l’ajout de « Raw » à sa gamme rend Netflix plus compétitif face à des rivaux comme Peacock, qui a fait des événements sportifs en direct l’épine dorsale de son service et a récemment diffusé en streaming un match éliminatoire de la Ligue nationale de football. Amazon Prime diffuse les matchs de la NFL le jeudi soir depuis 2022 ; Apple a signé un accord de 250 millions de dollars par an avec la Major League Soccer et un accord supplémentaire avec la Major League Baseball.

Il y a quelques mois à peine, M. Sarandos a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre que les documentaires et les émissions en coulisses comme “Drive to Survive”, “Full Swing” et “Quarterback” étaient “la partie du business du sport que nous apporter le plus de valeur.

Il a ajouté à propos des sports en direct : « Nous ne sommes pas anti-sports. Nous sommes simplement pro-profit. Nous n’avons pas encore trouvé comment le faire.

L’accord avec la WWE, qui est adjacent au sport et propose un contenu en direct et en grande partie scénarisé, pourrait être une étape vers une solution.

«Le partenariat entre la WWE et Netflix est une grosse affaire», a déclaré l’analyste de Forrester Mike Proulx, soulignant que la volte-face de l’entreprise sur les sports en direct est similaire à son changement de stratégie en matière de publicité. Pendant des années, les dirigeants de l’entreprise ont juré que le service ne comporterait jamais de publicité. L’année dernière, cependant, Netflix a commencé à proposer un abonnement financé par la publicité à un prix mensuel inférieur.