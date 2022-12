Ravyn Lenae: Revue Hypnos – les possibilités illimitées de la nuit

jen 2018, l’adolescente de Chicago Ravyn Lenae avait sorti trois EP passionnants où le R&B rencontrait la néo-soul, ses mélodies exploratoires et ses harmonies à la fois ludiques et envoûtantes. Mais juste au moment où le battage médiatique montait, l’auteur-compositeur-interprète a semblé disparaître.

L’œuvre d’Hypnos

Quatre ans plus tard, cette disparition du radar s’est avérée être du temps passé à créer son premier album, Hypnos. Tirant son nom de l’ancienne personnification grecque du sommeil, le disque opère dans un espace onirique, sensuel et onirique, avec une production étincelante supervisée par le batteur de Chicago Luke Titus. Les goûts de Kaytranada, Phoelix et son collaborateur de longue date Steve Lacy aident à construire une galaxie sonore scintillante pleine de lignes de basse vibrantes et de cordes qui ondulent comme des draps de soie.

Ravyn Lenae : camée – vidéo

La vraie vedette est la voix de Lenae, un fausset haletant et vaporeux qui se situe quelque part entre Aaliyah, Janet Jackson et Nao et exerce une légèreté comme une superpuissance. Parfois, elle est délicatement brûlante, interpellant les ex-amants pour leurs déceptions (“Putain je te déteste, ne prononce jamais mon nom”, sur Mercure) ; sur 3D, elle roucoule de manière sexy qu’elle veut ralentir les choses “parce que je n’ai pas besoin d’un petit ami”.

À la fin d’Hypnos, Lenae ferme les yeux pour faire un vœu, résumant la façon dont l’album regorge des possibilités illimitées de la nuit. Qu’elle vous appelle à danser, à vous coucher ou à voler à travers les étoiles, les débuts cosmiques de Ravyn Lenae ont valu la peine d’attendre, pleins de slow-jams à combustion lente qui devraient devenir des classiques.