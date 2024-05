Ravivez vos sentiments pour les duos qui se sont séparés et se sont remis ensemble

Lorsqu’ils se sont vus aux Golden Globes 2007, leur « lien amoureux » était palpable, selon le témoignage de Jessica. 7ème ciel costar Beverly Mitchell. « Je me suis dit : ‘OK, ça arrive.' »

Cependant, après plusieurs années de vie commune, ils ont publié une déclaration commune en mars 2011 confirmant leur décision mutuelle de « se séparer ».

Mais il était clair qu’ils avaient toujours des sentiments l’un pour l’autre.

Très vite, le couple s’est réconcilié et s’est marié en octobre 2012. Ils ont accueilli leur fils. Silas le 8 avril 2015, et son frère Phinéas en juillet 2020.

« Nous avons des valeurs similaires », a déclaré Jessica Marie Claire en 2017. « Nous croyons en la loyauté et l’honnêteté. Nous aimons nous amuser. Nous aimons beaucoup les mêmes choses. De plus, dans le business, nous sommes tous très axés sur la carrière et il faut être un peu égoïste. Je comprends cela chez mes pairs – le fait d’être concentré et motivé – et si vous pouvez trouver cela et quelqu’un qui partage les mêmes valeurs que vous, c’est comme : « Marquez ! »