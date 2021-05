Raviver l’esprit de Black Wall Street

En grandissant, Bobby Eaton Jr., originaire de Tulsa, savait que son grand-père Joseph était un membre respecté de la communauté du district de Greenwood à Tulsa, Oklahoma. Il savait que Joseph possédait un salon de coiffure là-bas – où le père et l’oncle d’Eaton étaient barbiers – parmi d’autres petites entreprises familiales. Ce qu’Eaton ne savait pas jusqu’à l’âge adulte, c’est que Joseph Eaton était un survivant du massacre de la race Tulsa à Greenwood et qu’il avait aidé à reconstruire la zone connue sous le nom de «Black Wall Street». Enfant, Eaton ne savait même pas que le massacre avait eu lieu. Ce 31 mai au 1er juin marque le 100e anniversaire du massacre, qui a eu lieu pendant deux jours en 1921 et a vu une foule blanche armée descendre sur le district de Greenwood à Tulsa. La région était l’une des communautés noires les plus riches des États-Unis et abritait des centaines d’entreprises appartenant à des Noirs, ce qui lui a valu son surnom. La violence qui a suivi a tué jusqu’à 300 des habitants noirs de la ville, ont blessé des centaines d’autres et laissé 35 pâtés de maisons «en ruines carbonisées».

Une photographie en noir et blanc du quartier de Greenwood à Tulsa, OK, avec des habitants marchant devant des devantures de magasin, avant 1921. Source: Collection du Smithsonian National Museum of African American History and Culture, Don des familles d’Anita Williams Christopher et David Owen Williams

Il a été décrit comme «le pire incident de violence raciale de l’histoire américaine», et une grande partie des biens et des richesses que la communauté noire alors prospère de la ville avait accumulée au fil des décennies ont été détruits. Une étude commandée par les responsables de l’Oklahoma en 2001 ont déterminé que le massacre avait entraîné des dommages matériels d’environ 1,8 million de dollars à Greenwood, un montant qui équivaudrait à près de 27 millions de dollars d’aujourd’hui, basé sur l’inflation. Aujourd’hui, Eaton, 66 ans, possède une station de radio et une société de médias, Eaton Media Services, installée dans le même bâtiment où son grand-père a dirigé le salon de coiffure pendant des décennies après le massacre de 1921. En tant que propriétaire d’entreprise noir à Tulsa, Eaton a le sentiment qu’il perpétue un héritage familial tout en poursuivant une tradition d’entrepreneuriat noir qui remonte à plus d’un siècle, à l’époque où le district de Greenwood regorgeait d’entreprises appartenant à des Noirs. Désormais, Eaton espère que le centenaire du massacre et l’attention nationale accrue qu’il porte à Tulsa aideront à renforcer les efforts locaux pour relancer la région même après l’anniversaire. «Tout le monde parle de Black Wall Street, pour le moment», a déclaré Eaton à CNBC Make It. « Mon truc, c’est, pouvons-nous restaurer et reconstruire Black Wall Street? Pouvons-nous le ramener là où il était censé être? »

Une famille d’entrepreneurs

Lorsque le massacre de «Black Wall Street» a été perpétré en 1921, le grand-père d’Eaton, Joseph, était un ouvrier dans la vingtaine. Il s’est joint à l’effort de reconstruction de la communauté par la suite, qui comprenait la construction de la maison où vit maintenant Eaton et dirige la station de radio qui diffuse sur KBOB 89.9 FM. «Il a construit cette maison que j’occupe actuellement», dit Eaton. «Et à côté, il y avait le salon de coiffure… Il allait travailler tous les jours dans ce salon de coiffure. Et comme ses enfants – mon père, Bobby Sr., et mon oncle Jerry – vieillissaient, ils sont devenus barbiers là aussi. » Joseph a également dirigé une épicerie à proximité dans les années qui ont suivi le massacre. Mais c’est le salon de coiffure qui est resté ouvert pendant des décennies, passant à la prochaine génération de la famille d’Eaton et servant de lieu de rencontre important pour la communauté noire du nord de Tulsa, dit Eaton. « C’est dans ce salon de coiffure que le mouvement des droits civiques du nord de Tulsa … a commencé », dit-il, ajoutant que son père et son grand-père rencontraient « tous ces hommes noirs emblématiques de la communauté » quand Eaton était enfant dans le 1960 pour discuter du racisme et du mouvement des droits civiques, tout en planifiant des manifestations locales. (Le père d’Eaton, Bobby Eaton Sr., était aurait été l’un des premiers hommes noirs arrêtés à Tulsa pour avoir protesté contre les lois sur la ségrégation dans les années 1960.)

Bobby Eaton Sr., fils du survivant du massacre de Tulsa, Joseph Eaton, est assis sur une chaise du salon de coiffure de sa famille qui sera exposée au Greenwood Rising History Center. Source: Commission du centenaire du massacre de la course de Tulsa en 1921

Le massacre « n’a jamais été enseigné dans les écoles »

Dans les années 1970, Eaton est diplômé du lycée Booker T.Washington de Tulsa, qui était l’un des rares bâtiments de Greenwood à rester debout après le massacre et a même servi de quartier général aux efforts de secours de la Croix-Rouge après l’événement violent. Fondée en 1913, l’école reste en activité et, aujourd’hui, le massacre est officiellement inscrit au programme. Eaton dit qu’il n’a jamais discuté du massacre avec son grand-père, dont la génération de Black Tulsans, selon lui, a évité le sujet. « C’était jamais enseigné dans les écoles», Dit Eaton.« Nous ne savions pas que ce massacre allait se produire en tant qu’enfants [and] les anciens ne nous l’ont pas vraiment dit. « Eaton est bien sûr loin d’être le seul, bien sûr, comme les historiens l’ont noté ces dernières années, que l’histoire de Black Wall Street et le massacre qui y a eu lieu n’ont généralement pas été enseignés dans les écoles américaines au cours du siècle dernier, même dans l’Oklahoma, où l’incident raciste est seulement devenu un partie officielle du programme d’études de l’État en février 2020. Eaton dit qu’il peut comprendre pourquoi de nombreuses personnes de la génération de son grand-père ne voulaient pas ressasser le massacre, notant qu’il savait que certains des survivants craignaient que le simple fait de revenir sur l’événement tragique puisse potentiellement aggraver la violence. «C’était un événement traumatisant qui a eu lieu», dit-il. « Et puis, alors qu’ils construisaient leurs communautés et leur logement … ils ne voulaient pas en parler. C’était une conversation silencieuse. »

Poursuivre une tradition

Eaton est devenue musicienne, parcourant le monde en jouant de la basse avec Natalie Cole et Ike et Tina Turner. Sa carrière musicale l’a éloigné de Tulsa pendant des décennies, mais il est revenu en 2016 et s’est rapidement retrouvé à chercher à perpétuer l’héritage de sa famille en tant qu’entrepreneur noir à Tulsa.

Bobby Eaton Jr., dont le grand-père a survécu au massacre de Tulsa en 1921, exploite maintenant une station de radio dans le même bâtiment de Tulsa où sa famille a tenu un salon de coiffure pendant des décennies. Source: CNBC Make It Video

« J’ai réalisé que pouvoir avoir une entreprise et le faire, un peu comme à Black Wall Street [as a Black business owner] était vraiment important, et quelque chose que je voulais vraiment faire », dit-il. Non seulement son père, son grand-père et son oncle ont coupé les cheveux dans le salon de coiffure familial qui fonctionnait jusqu’au «début des années 2000», mais d’autres membres de la famille dirigeaient fréquemment d’autres entreprises dans un autre espace ouvert du même bâtiment, d’une épicerie à un studio photo. «Cela a été beaucoup de choses au fil des ans», dit Eaton, dont le frère, Dwight Eaton, est également copropriétaire d’un café local, le Black Wall Street Liquid Lounge, situé au cœur de Greenwood. Entre l’histoire de sa propre famille dans la gestion d’entreprises à Tulsa et l’histoire de Black Wall Street, Eaton a maintenant l’impression de perpétuer plusieurs traditions en tant que propriétaire d’entreprise noir dans la ville. Il voit également l’importance d’exploiter une société de médias appartenant à des Noirs dans une communauté qui se vantait autrefois du journal Tulsa Star appartenant aux Noirs avant qu’il ne soit détruit pendant le massacre (une publication successeur, appelée l’aigle de l’Oklahoma fonctionne toujours comme un journal hebdomadaire) et abrite désormais également le site Web d’actualités appartenant aux Noirs Le Black Wall Street Times. « Maintenir cet héritage [and] être en mesure de diffuser des informations à travers le monde sur Black Tulsa est une bonne chose « , déclare Eaton, qui anime sa propre émission sur sa station de radio quatre jours par semaine, discutant de l’actualité et des problèmes de la communauté. La station, qui diffuse également en ligne, propose également un programme hebdomadaire créé par un groupe d’étudiants des écoles publiques de Tulsa, appelé l’émission de radio Juice. « [The station] est une plate-forme où je sens que non seulement la communauté peut s’y connecter, mais que le monde peut s’y connecter… Cela me fait du bien de savoir que je suis capable de mettre cela en place pour nous. «

Black Wall Street aujourd’hui … et demain

Malgré les efforts pour se reconstruire après le massacre de 1921, Greenwood est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a un siècle. Les efforts de «rénovation urbaine» de Tulsa dans les années 60 et 70 ont rasé une grande partie du district de Greenwood en faveur des projets de travaux publics, y compris la construction de une autoroute majeure dans les années 1960 qui a traversé le cœur du quartier. «Aujourd’hui, Black Wall Street est plus une rue principale noire», déclare un porte-parole de la Chambre de commerce de Greenwood. La chambre possède un tronçon d’environ 10 bâtiments dans le quartier des affaires de Greenwood sur Greenwood Avenue, qui était le cœur de l’original Black Wall Street. Le porte-parole note que les entreprises de la chambre « rapportent actuellement plus de 4 millions de dollars dans la communauté de Tulsa » par an, et que la majorité de ces entreprises « sont détenues et gérées par des Noirs ».

Le Greenwood Rising Black Wall Street History Center est en construction à North Greenwood Avenue dans le district de Greenwood de Tulsa Oklahoma, États-Unis, le jeudi 18 juin 2020. Christopher Creese | Bloomberg | Getty Images

Pourtant, lorsqu’on lui a demandé de comparer Greenwood aujourd’hui à son apogée d’avant 1921, Sherry Gamble Smith, fondatrice et PDG de la chambre de commerce de Black Wall Street, une organisation distincte, a déclaré: « Il n’y a pas de comparaison avec ce que l’esprit de Black Wall Street était de retour. … avant le massacre. « À cette époque, dit-elle, il y avait «beaucoup d’entreprises florissantes» appartenant à la communauté noire et desservant la communauté noire. Aujourd’hui, cependant, la communauté noire ne possède pas autant de propriétés à Greenwood, ce qui rend plus difficile pour les propriétaires d’entreprise noirs de prospérer dans la région, dit Gamble Smith, qui dirige elle-même une entreprise d’événements ainsi qu’un programme de mentorat pour les femmes et enfants. Eaton est d’accord avec Gamble Smith, affirmant que la clé pour restaurer l’esprit de Black Wall Street à Tulsa est que davantage d’entrepreneurs noirs aient les moyens de posséder des propriétés commerciales. Il insiste également sur l’importance d’enseigner aux jeunes générations l’histoire de Black Wall Street. « Éduquer [the youth], parlez-leur du Black Wall Street « , dit-il. » Laissez-les avoir un sens de l’esprit d’entreprise sur eux-mêmes, là où ils veulent peut-être grandir et s’ouvrir [a business]. «