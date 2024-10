Raviver l’amour et la liberté alors que le parc d’État de Niagara Falls dévoile le marqueur des droits LBGTQ

25 octobre — Lorsque Kitty Lambert et Cheryle Rudd se sont mariés à 0 h 01 le 24 juillet 2011, leur cérémonie sur Luna Island était historique. C’était l’un des premiers jours où les mariages homosexuels sont devenus légaux dans l’État de New York, un mois après l’arrivée du gouvernement. Andrew Cuomo a signé la loi sur l’égalité du mariage.

La cérémonie a été célébrée par l’ancien maire Paul Dyster.

Les fondateurs d’OUTSpoken for Equality, qui sont ensemble depuis 25 ans, se souviennent pour la plupart qu’en nettoyant après la cérémonie sous la pluie, des araignées tombaient des arbres et des écureuils mangeaient leur gâteau. Ils avaient également du mal à voir la route en partant.

« Nous étions terrifiés à l’idée de finir par tomber dans les chutes à un moment donné », a déclaré Kitty. « Un couple fraîchement marié tombe dans les chutes et meurt. »

Plus de 13 ans plus tard, le couple s’est de nouveau étouffé lorsque le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York a dévoilé un nouveau marqueur historique sur Stedman’s Bluff détaillant l’histoire des droits LBGTQ dans l’État, le rôle de New York dans celui-ci – et mettant en vedette le mariage de Kitty et Cheryle.

« Nous voulons célébrer le fait que ce marqueur montre que la communauté LGBTQ fait partie de la famille du comté de Niagara », a déclaré Ronald Piaseczny, président de Niagara Pride. « Cela fait partie des chutes du Niagara. Nous sommes intégrés au tissu social des gens qui viennent ici. »

Le marqueur mentionne les émeutes de Stonewall de 1969, l’adoption de la loi sur la non-discrimination en matière d’orientation sexuelle et la loi sur la non-discrimination en matière d’expression de genre, et comment Kitty a célébré une cérémonie de mariage homosexuel de masse sur Goat Island le 30 juin 2019, marquant le 50e anniversaire. de Stonewall.

Niagara Pride et le Buffalo-Niagara LBGTQ History Project ont aidé à mettre en place le marqueur.

Kitty et Cheryle ont même pris le temps de renouveler leurs vœux de mariage avant la révélation du marqueur.

Le couple, qui vit toujours à South Buffalo, a été choisi pour être le premier en raison de son travail acharné via OUTSpoken for Equality. Ils ont choisi les chutes du Niagara comme site parce que le maire de Buffalo, Byron Brown, n’était pas favorable à l’égalité du mariage à l’époque, et bien qu’on leur ait proposé d’aller n’importe où dans l’État, ils voulaient que cela reste dans la région.

« Pouvez-vous trouver un endroit plus bel que celui-ci ? » » dit Kitty. « Le seul endroit où tu peux tomber amoureux de quelqu’un et y rester pour le reste de ta vie ? »

Depuis leur mariage, Kitty et Cheryle, aujourd’hui âgés de 68 et 67 ans, mènent une vie beaucoup plus calme. En plus de leurs cinq enfants, ils ont 26 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Ces jours-ci, ils se concentrent davantage sur le transport des enfants à l’école au lieu de se lever à 3 heures du matin pour aller à Albany.

Avec la perspective d’une nouvelle présidence de Donald Trump qui se profile et d’attaques potentielles de la droite contre les droits LBGTQ, les Lambert-Rudd sont très préoccupés par quelqu’un qui pourrait arriver et se débarrasser de toutes leurs protections et sécurités du jour au lendemain.

« Ils l’ont fait avec Roe contre Wade et le droit pour une femme de contrôler son propre corps », a déclaré Kitty. « Je me souviens de l’époque où les femmes devaient demander à leur mari de signer pour qu’elles puissent obtenir un moyen de contraception. »

Piaseczny a déclaré que même s’ils sont satisfaits des progrès réalisés en matière de droits obtenus par la communauté LBGTQ, ils sont conscients que ces droits pourraient être facilement supprimés.

« La Cour suprême a pris cette décision », a déclaré Piaseczny, « et sans protections supplémentaires, elle pourrait être réservée. Nous pourrions voir une situation dans laquelle 50 États différents pourraient potentiellement avoir des décisions sur le mariage homosexuel. »

Et pour les générations futures de personnes LBGTQ qui ne sont pas sûres de leur identité, le message de Kitty et Cheryle est d’être fidèles à soi-même et de s’exprimer face à l’oppression.

« Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont quelque chose se passe dans ce pays, la meilleure partie de notre démocratie est que vous pouvez la changer », a déclaré Kitty.