Ravil Maganov: le président de Lukoil décède après être tombé d’une fenêtre d’hôpital de Moscou

“L’homme est tombé par la fenêtre du sixième étage et est décédé des suites de ses blessures”, a déclaré une source à TASS.

Lukoil a confirmé jeudi le décès de son président dans un communiqué publié sur son site internet.

Ravil Maganov “est décédé des suites d’une grave maladie”, a déclaré Lukoil, sans faire mention d’une chute. “Maganov a immensément contribué au développement non seulement de l’entreprise, mais de l’ensemble du secteur pétrolier et gazier russe.”

Lukoil, la deuxième plus grande compagnie pétrolière et gazière de Russie, a fait la une des journaux en mars lorsqu’elle a appelé “à la fin la plus rapide du conflit armé” en Ukraine.