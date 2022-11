Ravichandran Ashwin réagit à la vidéo virale de reniflement de gilet et loue le caméraman sournois

Ravichandran Ashwin est devenu une star involontaire après l’affrontement entre l’Inde et le Zimbabwe lors du match de la Coupe du monde T20 au Melbourne Cricket Ground. Dans ce qui a semblé toucher une corde sensible parmi Desis à tous les niveaux, un Ashwin désemparé a été filmé en train de renifler des gilets indiens dans une tentative apparente de déterminer lequel était le sien, et tout cela pendant que les skippers indiens et zimbabwéens parlaient devant la caméra. Après qu’Ashwin ait semblé avoir déterminé de manière satisfaisante quel gilet était le sien, il a poursuivi son choix, laissant tomber l’autre. Maintenant, l’homme lui-même a parlé.

“J’ai déjà regardé cette vidéo plusieurs fois. Me fait craquer encore et encore. @ashwinravi99. Veuillez nous éclairer sur votre logique de choisir le bon pull », a tweeté un utilisateur de Twitter à Ashwin. Le joueur de cricket a répondu avec un processus élaboré et il faut admettre que cela a une justification assez solide.

Ashwin a déclaré qu’il avait d’abord vérifié si les tailles étaient différenciées, puis vérifié si les gilets étaient paraphés, et tout ce truc de reniflement était qu’il essayait de déterminer si l’un des gilets sentait son parfum. Les deux premières étapes n’ont pas fonctionné. Le troisième l’a fait. Crédit là où il faut: le caméraman a fait un très bon travail en apportant sournoisement ce joyau d’un moment aux téléspectateurs.

Les utilisateurs de Twitter ont loué le processus d’Ashwin. L’un d’eux a même suggéré qu’il y avait une annonce de déo qui attendait de se produire là-dedans.

Vérifié les tailles pour différencier !❌

Vérifié s’il était paraphé❌

Enfin vérifié pour le parfum que j’utilise✅ Caméraman Adei https://t.co/KlysMsbBgy —Ashwin (@ashwinravi99) 8 novembre 2022

Utilisez cette idée pour une publicité déo/parfum @HACHE https://t.co/Na2lOWy1dn – K (@_aarkae) 8 novembre 2022

Ashwin est toujours 100 % divertissement ! https://t.co/rlvJa3j6Q8 — Gaurav Chattur (@chatturg) 8 novembre 2022

Enfin le mystère a été résolu https://t.co/RqB5G3xY9e – srushti (@IAmGrooottttt) 8 novembre 2022

scientifique anna fr fr https://t.co/BVYgm9taCD – shalashaska shinkawa (@saturninedroid) 8 novembre 2022

L’Inde a terminé sa campagne Super 12 de la Coupe du monde T20 2022 avec une victoire complète sur le Zimbabwe dimanche et a terminé en tête du groupe 2. Poursuivant un défi de 187 et entouré d’un terrain de cricket de Melbourne bondé, le Zimbabwe a été éliminé pour 115 en 17,2 overs avec l’Inde gagnant par un énorme 71 points.

