Ravichandran Ashwin n’a besoin que du trophée Border-Gavaskar

Le prochain trophée Border-Gavaskar a généré un énorme buzz sur les réseaux sociaux alors que les amateurs de cricket attendent avec impatience le début de la série Test. Et l’excitation ne se limite pas qu’aux fans. Le fileur indien Ravichandran Ashwin semble également impatient d’affronter l’Australie. Ashwin a eu une réponse hilarante lorsqu’un utilisateur a tweeté : “Les garçons n’ont besoin que d’une chose et cela commence par ‘B’.” Tout en retweetant le message d’origine, le premier spinner indien a écrit : « Trophée Border-Gavaskar ».

Comme prévu, la réponse pleine d’esprit de Ravichandran Ashwin a suscité diverses réactions de la part des fans en ligne. Beaucoup étaient ravis que le premier fileur indien se concentre entièrement sur la victoire de la série de tests très médiatisée pour l’Inde.

Un utilisateur a conseillé à Ashwin d’y aller doucement car les Australiens ont déjà très peur de son bowling.

Un autre a utilisé différents mèmes pour compiler la réaction des frappeurs australiens à son spin.

Vérifiez les autres réactions ici :

Le dernier chapitre de la rivalité féroce entre l’Inde et l’Australie devrait se dérouler le 9 février. L’Inde dirigée par Rohit Sharma affrontera les Kangourous lors du premier test à Nagpur.

Ashwin jouera un rôle majeur dans la série Border Gavaskar à domicile. Il dirigera une attaque à trois volets qui inclura Axar Patel et Ravindra Jadeja. En fait, la crainte d’Ashwin est telle que Pat Cummins and Co ait engagé Mahesh Pithiya, un fileur de 21 ans, comme l’un des quilleurs nets australiens cette semaine. Apparemment, Pithiya a une action de bowling similaire à Ashwin.

La domination récente de l’Inde dans le test de cricket a fait en sorte que chaque édition de cette série de tests a été mordante, alimentée en adrénaline, énergivore et parfois controversée.

L’Australie, l’équipe de test classée n ° 1, vise cette fois-ci à remporter le trophée Border-Gavaskar. Ils disposent d’une équipe formidable qui comprend David Warner, Usman Khawaja, Nathan Lyon et Marnus Labuschagne. Tous ces joueurs sont en pleine forme et seront la clé des chances de l’Australie. Pendant ce temps, Rohit Sharma and Co manquera les services de certains acteurs importants. Le frappeur d’ordre intermédiaire Shreyas Iyer a été exclu du premier match test en raison d’une blessure au dos. Cependant, battre l’Inde à domicile sera une tâche colossale pour l’équipe australienne.

