Ravi Srinivasan, programmeur TIFF, décède

Ravi Srinivasan, directeur principal de la programmation du festival du Festival international du film de Toronto, est décédé subitement à l’âge de 37 ans.

“Nous sommes attristé et choqué d’apprendre le décès soudain de notre collègue et ami Ravi Srinivasan », a déclaré dimanche Cameron Bailey, directeur général du TIFF.

“En tant que programmeur, champion des cinéastes et directeur du festival du film de sa propre ville à Sarnia, Ravi était connu de beaucoup pour sa passion, sa générosité et la joie qu’il apportait au cinéma.”

Dans son travail, Srinivasan s’est inspiré de son héritage d’immigrants philippins et indiens, a déclaré Bailey. “Cela a été intégré à la façon dont il a vu les films et à la façon dont il a invité tous les publics à s’engager dans les histoires à l’écran qui les ont émus.”

Srinivasan a rejoint l’équipe de programmation du TIFF en 2013. Son rôle le plus récent portait sur les longs métrages d’Asie du Sud, des Philippines et du Canada. Avant le TIFF, Srinivasan était programmatrice internationale chez Hot Docs, fondatrice et directrice exécutive du Festival international du film du Sud-Ouest (SWIFF) et programmatrice principale de la Journée nationale du film canadien.

Il a étudié le cinéma et la littérature anglaise à l’Université Wilfrid Laurier ainsi que la production cinématographique au Sheridan College.

Nous sommes choqués et attristés par le décès tragique de notre fondateur et directeur exécutif, Ravi Srinivasan. Nous offrons nos condoléances et nous joignons au deuil avec sa famille, ses amis et les communautés qu’il a touchées. Ravi, tu nous aimes et tu nous manques tellement.https://t.co/x6sMNVmGPC] pic.twitter.com/ag2DpFcAM2 – SWIFF 🎥 (@swiffca) 16 janvier 2023

“Lorsqu’il ne regarde pas 300 films par an, Ravi passe son temps à encourager les Raptors et les Blue Jays de Toronto, à écouter Sharon Van Etten et Big Thief, et à être le père de son bouvier bernois, Joni”, lit-on dans sa biographie.

En hommage à Srinivasan, SWIFF – le festival qu’il a fondé « seul » en 2015 – a commémoré son travail inlassable pour amener les films et la musique qu’il aimait à Sarnia.

“C’était un de ses rêves de créer un festival du film dans sa ville natale qui offrirait une exposition culturelle, des expériences et des opportunités qu’il aurait souhaité avoir quand il était jeune”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

“La vie de Ravi consistait à partager son amour et ce qu’il aimait avec tout le monde dans son orbite. Il a réuni les gens et les communautés, les a élevés avec son esprit et a aidé à réaliser les rêves des autres.

Pour couvrir les frais funéraires, un GoFundMe a été créé en l’honneur de Srinivasan. En seulement deux jours, plus de 81 000 $ ont été amassés.

“Ravi était un jeune homme incroyable qui a vécu pleinement sa vie. Son sourire était contagieux et son rire pouvait remplir n’importe quelle pièce. Les mots ne peuvent décrire la douleur que son frère Hari et sa famille ressentent en ce moment. Soutenons-le et aidons de toutes les manières possibles », a écrit Dave Hunt, organisateur de GoFundMe.