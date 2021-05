Ravi Saligram, PDG de Newell Brands, affirme que la maison restera le centre après Covid

Même avec les élèves qui retournent à l’école et les travailleurs qui retournent au bureau, les changements dans les dépenses de consommation survivront à la pandémie.

« La maison est devenue la plaque tournante », a déclaré lundi le PDG de Newell Brands Ravi Saligram à « Squawk on the Street » de CNBC.

Alors que les entreprises deviennent plus flexibles avec des employés travaillant à distance dans un monde post-pandémique, Saligram s’attend à ce que sa hausse des ventes durera plus longtemps que cette année.

« Nous pensons que certaines de ces tendances vont perdurer, et nous innovons pas mal », a-t-il déclaré. « Avec cela, nous pensons que nous allons soutenir la croissance à l’avenir. »

Le propriétaire de marques telles que Papermate, Rubbermaid et Sharpie a annoncé vendredi des bénéfices meilleurs que prévu et des revenus qui ont augmenté de 21% par rapport à il y a un an, à 2,29 milliards de dollars.

« Nos huit entreprises ont bien performé et ont progressé. Et sept sur huit ont en fait progressé à deux chiffres, à travers le monde », a déclaré Saligram.

Newell a relevé ses prévisions pour cette année, citant les étudiants à retourner à l’école en personne comme l’un des facteurs contribuant à ses perspectives optimistes.

« Nous avons senti avec nos projections que nous ferions mieux que 2019 et cela est en grande partie lié à la poursuite des tendances de consommation », a déclaré Saligram. « Une grande partie de [the positive outlook] est que nous pensons que la plupart des élèves retourneront à l’école. Nous aurons une saison de rentrée normale et c’est un facteur important pour nous. «

Newell estime que son bénéfice ajusté sera de l’ordre de 1,63 $ à 1,73 $ par action cette année. Les revenus devraient augmenter entre 9,9 et 10,1 milliards de dollars.

Les actions de Newell Brands ont augmenté de près de 2% lundi. Son action a gagné près de 29% cette année, portant sa valeur à plus de 11,7 milliards de dollars.