Ravi Kumar Dahiya a été mordu par son adversaire lors du combat en demi-finale à Tokyo 2020

Ravi Kumar Dahiya a produit un spectacle sensationnel mercredi en réalisant un brillant retour de 2 à 9 pour battre le Kazakh Nurislam Sanayev et participer au match pour la médaille d’or dans l’épreuve de nage libre des 57 kg aux Jeux olympiques de Tokyo. Avec cette victoire, Ravi a assuré à l’Inde sa quatrième médaille olympique et il remportera au moins une médaille d’argent. Ravi a fait preuve d’un grand courage, de ténacité et de détermination pour maintenir sa conviction malgré un lourd déficit et a remporté la victoire à l’automne.

Dans les dernières secondes de la demi-finale, Ravi essayait de coincer Sanayev après avoir une bonne prise sur sa jambe et c’était la seule façon pour lui de gagner ce match. Ravi a terminé son mouvement et a remporté la victoire, mais non sans endurer la douleur en chemin.

Alors que Ravi essayait de coincer Sanayev, le lutteur kazakh l’a mordu au bras, ce qui lui a causé beaucoup de tort. Après avoir remporté la victoire à l’automne, Ravi a même montré son bras à l’arbitre mais il avait déjà gagné le combat et rien n’a été fait à ce sujet.

Ravi a maintenant imité Sushil Kumar, qui a remporté une médaille d’argent historique à Londres 2012, devenant ainsi le premier lutteur indien à le faire. Jeudi prochain, Ravi aura la chance d’écrire un chapitre d’or de l’histoire de la lutte indienne alors qu’il se battra pour le premier prix.

En lutte, il s’agit de la sixième médaille de l’Inde aux Jeux quadriennaux. Avant Ravi, KD Jadhav était devenu le premier lutteur indien – et le premier médaillé olympique individuel – à remporter une médaille de bronze aux Jeux d’Helsinki de 1952.

Après cela, Sushil a remporté une médaille de bronze aux Jeux de Pékin en 2008, puis l’a améliorée en décrochant une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Longon en 2012. A Londres 2012, Yogeshwar Dutt avait également remporté une médaille de bronze en lutte pour l’Inde.

À Rio 2016, Sakshi Malik est devenue la première lutteuse indienne à remporter une médaille olympique en décrochant une médaille de bronze.

Après l’entrée de Ravi en finale, il y a eu de nombreuses célébrations dans son village natal ‘Nahri’. Ses proches et les villageois ont rappelé la passion de Dahiya pour le sport et sa forte détermination à réussir au plus haut niveau. Le père de Dahiya, Rakesh, était d’humeur jubilatoire et a déclaré : « Ravi remportera l’or, je suis confiant. Je ne peux pas exprimer le bonheur avec des mots », a-t-il déclaré, ému après que son fils ait fait un retour en force pour remporter le combat.

