Ravi Dahiya obtient la médaille d’argent après avoir perdu lors de la finale de lutte masculine de 57 kg ; Porte le total des médailles de l’Inde à cinq

Ravi Dahiya contre Zavur Uguev, match pour la médaille d’or, lutte hommes 57 kg, Jeux olympiques de Tokyo : l’Indien Ravi Dahiya a perdu contre Zavur Uguev du Comité olympique russe lors de la finale de la lutte hommes 57 kg aux Jeux de Tokyo 2020 pour remporter la médaille d’argent. Dahiya est passé sous le radar pendant la majeure partie de la préparation des Jeux olympiques avec Bajrang Punia, Deepak Punia et Vinesh Phogat sous les projecteurs en tant que médaillés potentiels pour le pays à Tokyo. Mais, Dahiya n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires dans les préliminaires et les quarts avant de faire un superbe retour contre Nurislam Sanayev du Kazakistan.

Originaire du village de Nahri dans le district de Sonipat en Haryana, Dahiya Dahiya a battu le Colombien Oscar Eduardo et le Bulgare Gerogi Valentinov par supériorité technique dans les quarts et les quarts. En demi-finale, il affrontait l’expérimenté Sanayev et après avoir mené 2-9, il a épinglé le lutteur kazakh dans les derniers instants du combat pour se qualifier pour la finale où il n’a pas pu dépasser le double championnat du monde. médaillé d’or, Uguev.

Dahiya est également le champion d’Asie en titre dans la catégorie hommes 57 kg nage libre et médaillé de bronze aux championnats du monde 2019. Il a été médaillé d’argent au Championnat du monde des moins de 23 ans en 2018 et avant les Jeux, il a atteint la finale et remporté deux séries de classement en 61 kg. Dahiya a commencé à s’entraîner à l’âge de six ans dans un village d’Akhara et à l’âge de 12 ans, a commencé à s’entraîner sous la direction de l’entraîneur Satpal au stade Chhatrasal de New Delhi, un lieu qui a donné à l’Inde deux médaillés olympiques à Sushil et Yogeshwar Dutt. Son père Rakesh, qui travaillait comme agriculteur dans des rizières louées, parcourait 28 km chaque jour pendant plus d’une décennie pour livrer à son fils des aliments faits maison, du lait et du beurre. Bientôt, Dahiya a commencé à progresser et a été présenté comme la prochaine grande nouveauté de la lignée de lutteurs prometteurs de Chhatrasal. Des médailles au niveau junior et des championnats nationaux ont justifié l’affiche.

