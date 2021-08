Ravi Dahiya et Neeraj Chopra jouent le rôle d’Aditi Ashok sur un départ solide lors d’une journée mouvementée

Phew. Il n’y a peut-être eu qu’une seule médaille confirmée pour l’Inde aujourd’hui, mais la journée s’est avérée assez mouvementée. Cinq événements ont vu les Indiens en action, notamment l’athlétisme (lancer du javelot), la boxe, la lutte, le golf et le hockey. Et pour résumer, ce fut un mercredi assez satisfaisant.

Voici un aperçu de la performance des athlètes indiens : –

Athlétisme (lancer du javelot) – Neeraj Chopra et Shivpal Singh

Neeraj est l’un des plus grands espoirs indiens d’une médaille aux Jeux de Tokyo et l’athlète vedette n’a pas déçu. Lors de sa toute première tentative, il a enregistré un lancer de 86,65 m, bien en avance sur la marque qualificative de 83,50 m.

Cependant, Shivpal, l’autre Indien dans la mêlée, a lancé 76,40 m, 74,80 m et 74,81 à ses première, deuxième et troisième tentatives respectivement. Il était 12e à la fin de la qualification du groupe B et ne s’est donc pas qualifié pour la finale qui aura lieu samedi.

Boxe – Lovlina Borgohain

Dans la catégorie des poids welters féminins, l’Indienne Lovlina affrontait la championne du monde en titre Busenaz Surmeneli. L’Indienne a commencé sur une note agressive et dans les premières minutes semble dominer son adversaire. Cependant, au fur et à mesure que le combat progressait, Surmeneli a commencé à s’affirmer davantage. Lovlina a même pénalisé un point pour avoir ignoré les instructions de l’arbitre au deuxième tour malgré des avertissements répétés.

Finalement, elle a perdu 0-5 et s’est contentée d’une médaille de bronze, devenant ainsi la troisième boxeuse indienne à le faire après Vijender Singh (Pékin 2008) et Mary Kom (Londres 2012).

Lutte – Ravi Dahiya, Deepak Punia et Anshu Malik

Les trois lutteurs dans la mêlée aujourd’hui – dans différentes catégories – continuent d’être dans la mêlée pour les médailles, Ravi devenant le deuxième lutteur indien à se qualifier pour le combat pour la médaille d’or.

Dans le combat de demi-finale des 57 kg, Ravi a fait un retour sensationnel malgré un retard de 2-9 à un moment et a fait le tombé sur le Kazakh Nurislam Sanayev pour assurer à l’Inde sa quatrième médaille des Jeux de Tokyo.

Punia (86kg) a fait l’objet d’un tirage au sort favorable et il s’est qualifié pour les demi-finales grâce à des victoires contre le Nigérian Ekerekeme Agiomor par supériorité technique puis en surclassant le Chinois Zushen Lin en quart de finale.

Cependant, en demi-finale, il a perdu contre le redoutable américain David Morris Taylor. Punia passe maintenant au match pour la médaille de bronze où il affrontera jeudi le vainqueur du repêchage entre Myles Amine et Ali Shabanau.

Plus tôt dans la journée, Anshu a perdu son premier combat dans la catégorie des 57 kg, mais depuis que son adversaire Irina Kurachikina a atteint la finale, l’Indienne est passée au repêchage où la joueuse de 19 ans a une deuxième chance de se battre pour une médaille.

Golf – Aditi Ashok

Dans le golf individuel féminin, Aditi a pris un départ étincelant, inscrivant un 67 de moins de quatre au premier tour pour une part de la deuxième place. Aditi, a fait irruption sous les feux de la rampe il y a cinq ans aux Jeux olympiques de Rio et elle est actuellement à égalité pour la deuxième place avec la n°1 mondiale Nelly Korda.

Sans un boguey au 18e trou, l’Indien aurait tout aussi bien pu partager l’avance.

Hockey féminin

Lors de leur toute première demi-finale olympique, l’Inde a affronté l’Argentine et a terminé deuxième en perdant 1-2 dans une compétition acharnée. L’Inde a pris la tête dès la deuxième minute avec Gurjit Kaur produisant un super dragflick convertissant un corner de pénalité. L’Inde a maintenu son avance de 1-0 à la fin du premier quart avant que ses adversaires ne commencent leur retour. Au début du deuxième quart-temps, l’Argentine a remporté un corner de pénalité et l’a converti en match nul. Puis au troisième quart, Noel Barrionuevo a marqué son deuxième but du match via un autre corner de pénalité pour donner à son équipe une avance de 2-1 qu’ils ont conservée jusqu’à ce que le dernier sirène monte.

L’Inde continue cependant d’être dans la course aux médailles alors qu’elle affronte maintenant la Grande-Bretagne dans le match pour la médaille de bronze vendredi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici