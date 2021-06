Ravi Dahiya et Deepak Punia, en lice pour les Jeux olympiques, nominés pour le prix Arjuna par la Wrestling Federation of India

La Wrestling Federation of India a nommé les lutteurs Ravi Dahiya et Deepak Punia, médaillés aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, pour le prix Arjuna, ainsi qu’Anshu Malik, qui monte rapidement. Deepak avait remporté une médaille d’argent au Championnat du monde 2019 à Nur Sultan tandis que Ravi avait décroché une médaille de bronze avec un billet pour Tokyo.

Dahiya s’est imposé comme un sérieux prétendant aux médailles dans la catégorie des 57 kg aux Jeux, où il est classé quatrième tête de série. Il avait récemment défendu son titre asiatique à Almaty avant de remporter une médaille d’argent à l’Open de Pologne.

La Wrestling Federation of India (WFI) a également nommé Malik, 19 ans, qui a remporté cinq médailles en six tournois, dont le titre asiatique depuis le début de son passage dans le circuit senior l’année dernière. Sarita Mor, qui a raté la qualification olympique mais a remporté le titre asiatique en 59kg à Almaty, a également été nominée pour l’Arjuna. « Les quatre lutteurs se sont bien débrouillés et méritent d’être reconnus, nous avons donc envoyé leur candidature », a déclaré à PTI le secrétaire adjoint de la WFI, Vinod Tomar.

« Nous avons également nommé les entraîneurs Vikram, Kuldeep Malik et Sujeet Maan pour le prix Dronacharya. Il convient de noter que l’entraîneur national féminin Kuldeep Malik est déjà récipiendaire du prix Dhyanchand, de sorte que sa candidature pourrait ne pas être prise en compte pour Dronacharya.

Sujeet avait remporté quatre médailles asiatiques dans sa carrière de catcheur avant de rejoindre les chemins de fer en tant qu’entraîneur. Il a également été associé à l’équipe indienne masculine de nage libre en tant qu’entraîneur national entre 2011 et 2019. Dans la catégorie réalisations à vie (Dronacharya), la WFI a nommé Jagroop Rathi, RK Hooda et RS Kundu.

Hooda est secrétaire de l’association de lutte Haryana. Pour le prix Dhyanchand, WFI a envoyé les noms de Sajjan Singh, Jai Prakash et Dushyant Sharma. Sajjan Singh, 89 ans, avait participé aux Jeux olympiques de Rome en 1960.

