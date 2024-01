Ravens vs Chiefs, comment regarder : heure, télévision, diffusion en direct de la NFL, matchs clés, cotes, pronostics

Le week-end de championnat de conférence est enfin arrivé. Lors du premier des deux matchs de dimanche, le défenseur super Bowl Le champion des Chiefs de Kansas City rendra visite aux Ravens de Baltimore alors que deux des de la NFL Les meilleures équipes se disputent le droit de se qualifier de meilleures de l’AFC.

Les Ravens ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la NFL et seront probablement nommés MVP de la ligue. Lamar Jackson à supporter contre Patrick Mahomes and Co. Baltimore est à la recherche de son premier titre AFC de l’ère Jackson, et son premier en tant que franchise depuis la saison 2012, lorsque l’équipe de John Harbaugh a battu les 49ers de son frère Jim au Super Bowl.

Kansas City, quant à lui, cherche à retourner au Super Bowl pour la quatrième fois en six saisons de Mahomes sous le poste de centre et à remporter sa première victoire dans le match pour le titre de l’AFC sur route. Les Chiefs ont accueilli le championnat de conférence au cours de chacune des cinq dernières années, et ce sera un nouveau défi pour eux une semaine après avoir pris la route pour la première fois en séries éliminatoires, point final.

Laquelle de ces équipes représentera l’AFC au Super Bowl ? Nous le saurons bien assez tôt. Avant de décomposer le match, voici un aperçu de la façon dont vous pouvez regarder le match.

Comment regarder

Date: Dimanche 28 janvier | Temps: 15 h HE

Emplacement: Stade M&T Bank (Baltimore)

LA TÉLÉ: CBS | Diffusez sur Paramount+

Suivre: Application CBS Sports

Chances: Corbeaux -3,5, O/U 44,5 (via les cotes consensuelles de Sportsline)

Quand les Chiefs ont le ballon

Après avoir réalisé deux de leurs meilleures performances offensives de l’année, les Chiefs affronteront désormais la défense la plus coriace qu’ils aient vue toute la saison. Baltimore a terminé la saison régulière au premier rang du DVOA de FTN, avec la septième meilleure unité de la ligue contre la course et la meilleure défense contre la passe.

Le groupe de Mike Macdonald a limité CJ Stroud et l’offensive explosive des Houston Texans – qui venait tout juste de déchirer les Browns – à seulement 213 verges au total, 10 premiers essais et trois points offensifs il y a une semaine. De toute évidence, faire cela contre un quart-arrière recrue lors de son premier match éliminatoire sur la route, tout en manquant ses receveurs larges nos 2 et 3 (Tank Dell et Noah Brown), est une tâche bien différente que de le faire contre Patrick Mahomes, Andy Reid, et ce L’offensive des Chiefs – même si cette attaque n’a pas répondu à ses normes habituelles cette saison.

L’aspect le plus important de ce match sera la façon dont la ligne offensive de Kansas City résistera aux différentes pressions de Macdonald. Les Ravens ne font pas de blitz très souvent (23,4 % des défaites des adversaires au cours de la saison régulière, selon Tru Media, le septième taux de blitz le plus bas de la NFL), mais Macdonald utilise largement des pressions simulées pour que les adversaires ne le sachent pas. d’où viennent les rushers.

Les Chiefs au cours des dernières saisons ont été excellents à l’avant, mais leurs signatures de Jawaan Taylor et Donovan Smith pour occuper les postes de plaquage n’ont pas fonctionné aussi bien que leurs autres plaqués au cours des deux dernières années, et ils ont donc été beaucoup plus vulnérables. à l’avant qu’à aucun moment depuis leur défaite au Super Bowl contre les Buccaneers il y a quelques années. Mahomes est capable d’atténuer et d’éviter la pression avec les meilleurs d’entre eux grâce à sa capacité à créer en mouvement en tant que lanceur et coureur, mais il a également été plus affecté par la pression cette saison qu’à tout autre moment de sa carrière. Si les Ravens peuvent s’en prendre à lui tôt et souvent et l’empêcher de lancer en rythme, les Chiefs de cette année pourraient être perturbés. Nous l’avons vu se produire.

Kansas City a pour l’essentiel nié ce problème ces dernières semaines. Même s’ils sont capables de le faire à nouveau, les Chiefs seront confrontés à des affrontements plus difficiles dans le secondaire que contre les Dolphins ou les Bills.

Travis Kelce verra beaucoup de Roquan Smith au milieu du terrain, ainsi que Marcus Williams au sommet. S’il se dirige vers la machine à sous, Kyle Hamilton l’attendra. Rashee Rice fait la queue assez souvent dans la machine à sous et devra y affronter Hamilton. S’il sortait, il pourrait voir Marlon Humphrey, qui est revenu à l’entraînement cette semaine, mais il pourrait également voir Brandon Stephens et la couverture nuageuse à ses côtés. (Je ne serais pas surpris de voir Rice en mouvement assez souvent pour lui obtenir des libérations gratuites sur les routes descendantes.) Une utilisation judicieuse des écrans sera la clé contre cette défense de Baltimore, car vous voulez pouvoir utiliser l’agressivité des Ravens contre eux. mais je ne veux pas non plus être trop passif lorsqu’il s’agit de les défier sur le terrain.

Compte tenu de la faiblesse relative du reste du groupe de capture de passes, il ne serait pas surprenant de voir Macdonald consacrer une attention particulière à ces deux joueurs et tenter de forcer Mahomes à le battre en lançant des lancers à des joueurs comme Marquez Valdes-Scantling, Justin. Watson, Mecole Hardman, Richie James et Noah Gray. C’est plus facile à dire qu’à faire avec Reid qui complote, mais il y a eu peu de choses plus difficiles dans la NFL cette saison que de lancer le ballon contre la défense des Ravens.

Isiah Pacheco a plutôt bien couru depuis son retour de blessure, mais le jeu de course de Kansas City a été au mieux incohérent au cours de la saison régulière. Les Chiefs auront besoin que la version mauler de leur ligne offensive se présente dimanche, que Joe Thuney (qui ne s’est pas encore entraîné en raison d’une blessure aux pectoraux) soit en mesure de s’habiller ou non. Et s’il est absent, cela ne fait qu’affaiblir ce qui vient d’être une unité plutôt correcte, plaçant KC encore plus derrière le huit contre ce terrifiant groupe de Baltimore.

Quand les Corbeaux ont le ballon

Contrairement aux saisons précédentes, la défense de Kansas City est une unité capable de se confronter à une attaque de haut niveau et de sortir victorieuse. Les Chiefs ont terminé cette saison au septième rang du DVOA, se classant 27e contre la course et cinquième contre la passe.

Le premier chiffre, évidemment, est préoccupant contre une équipe des Ravens dirigée par Lamar Jackson. Les Chiefs ont accordé le 10e plus grand nombre de verges au sol aux quarts au cours de la saison régulière, selon Tru Media, bien qu’ils aient notamment limité les QB à un faible taux de courses explosives (6,6 % contre une moyenne de la ligue de 9,7 %), grâce à leur solide capacité de plaquage au deuxième niveau. Si Kansas City peut limiter les courses de Jackson à des gains courts à moyens et l’empêcher de réaliser de gros jeux sur le terrain, cela peut faire pencher un peu le match en leur faveur ici.

Les Ravens ont réalisé en moyenne le sixième plus grand nombre de verges avant contact par course et courses de porteur de ballon cette saison, selon Tru Media, et bien que la combinaison Gus Edwards/Justice Hill ne fournisse pas autant d’explosivité que JK Dobbins. et/ou Keaton Mitchell le ferait, ils ont chacun leurs mérites en tant que porteurs de ballon. Les deux joueurs ont généralement tendance à se contenter de ce qui est bloqué pour eux et à ne pas faire beaucoup de cas de plaquage, mais Hill, en particulier, avait l’air plutôt bien contre les Texans la semaine dernière – et c’était une équipe qui avait terminé la saison au deuxième rang. en défense contre la course DVOA.

Dans quelle mesure la ligne offensive de Baltimore peut-elle contrôler le match au milieu et si les Ravens peuvent profiter du fait que Chris Jones – un véritable destructeur de jeu dans le jeu de passes – n’a pas été aussi bon défendre la course cette année, comme il l’a fait pendant la majeure partie de sa carrière, sera également clé. Le milieu de la poche est également la clé pour les Ravens dans le jeu de passes. Jones est de loin la meilleure menace de passe-passe sur la ligne défensive de Kansas City, et il s’accrochera à un solide trio intérieur composé de John Simpson, Tyler Linderbaum et Kevin Zeitler. Jackson a tendance à être plus susceptible de faire pression au milieu en raison de la façon dont il navigue dans la poche, il sera donc d’une importance primordiale d’empêcher Jones de repousser cet intérieur sur ses genoux.

La semaine dernière contre Houston, DeMeco Ryans a déclenché une avalanche de blitz tout au long de la première mi-temps qui a tenu à distance le jeu de passes de Baltimore. Les Texans ont rarement fait de blitz pendant la saison régulière, mais l’ont fait sur un incroyable 72,2% des revers de Jackson avant la mi-temps il y a une semaine. Steve Spagnuolo a envoyé des blitz sur 38,4 % des reculs adverses au cours de la saison régulière, le cinquième taux le plus élevé de la ligue, selon Tru Media. Il ne serait pas du tout surprenant que Spags essaie de chauffer Lamar aussi souvent que possible dans celui-ci, lui faisant prouver qu’il peut battre le blitz de la même manière qu’il l’a fait après la mi-temps la semaine dernière. (Il a réalisé 8 sur 9 pour 79 yards et un touché.)

Les Ravens pourraient récupérer Mark Andrews pour ce match, et la combinaison de lui et d’Isiah Likely pourrait donner aux Ravens un avantage sur le milieu du terrain. Il sera intéressant de voir si les Chiefs décident de suivre Zay Flowers avec L’Jarius Sneed, ou s’ils sont à l’aise avec Trent McDuffie, Joshua Williams ou Jaylen Watson qui se retrouvent sur lui à tout moment. Odell Beckham Jr. n’a pas vu l’augmentation du temps de jeu dont on parle beaucoup la semaine dernière, se plaçant plutôt au second plan derrière Rashod Bateman et Nelson Agholor dans l’ordre hiérarchique. La façon dont ce groupe se démarque et s’ils sont capables de trouver le même type de succès qu’ils ont eu pendant une grande partie de la saison, contre un secondaire très avare, jouera évidemment sur le succès que Jackson est capable de trouver dans les airs.

Prédiction : Chefs 20, Corbeaux 17

La plupart des chiffres et des détails des matchs pointent vers les Ravens. Ils sont à domicile, ils ont été la meilleure équipe de la saison régulière, ils ont probablement le MVP de la ligue… et pourtant, je ne peux pas me résoudre à choisir contre Patrick Mahomes et/ou Andy Reid. Jusqu’à ce que ces gars soient éliminés, je vais continuer à rouler avec eux.

