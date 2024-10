Ravens vs Buccaneers Prédiction et choix pour le 21 octobre 2024

André’ Ifill – 10-1-1 NFL Run – Obtenez le NFL Pass Rest Of The Season d’Andre pour seulement 299 $ – CLIQUEZ ICI

Le porteur de ballon Rasheen Ali, le secondeur Malik Harrison et le receveur Deonte Harty ne se sont pas entraînés vendredi. Le corner Arthur Maulet, l’ailier défensif Brent Urban et le plaqueur défensif Broderick Washington ont été limités à l’entraînement.

En défense, les Ravens sont menés en plaqués par Roquan Smith. Le grand secondeur a réalisé 56 plaqués, soit 20 de plus que n’importe quel autre membre de l’équipe. Kyle Van Noy mène l’équipe avec six sacs cette année. Baltimore n’a forcé que cinq revirements cette année.

Henry s’intègre parfaitement dans l’offensive des Ravens. Il a parfaitement complété Jackson cette saison. Il a parcouru 704 verges au sol et totalise en moyenne 5,9 verges par course. Il compte huit touchés au sol tandis que Jackson s’est également précipité pour deux scores. Jackson totalise en moyenne 254,8 verges par la passe et a complété 67 % de ses lancers. Il a lancé 10 touchés et deux interceptions cette année. Zay Flowers a été le meilleur receveur de Jackson puisqu’il a capté 33 passes pour 401 verges et un touché.

Lors de leur dernier match, les Ravens ont battu les Commanders 30-23 à domicile, le dimanche 13 octobre. Washington a gardé le match serré, mais ils n’ont jamais eu d’avance dans le match. Baltimore a gardé le match devant eux et ils ont réussi à repartir avec une belle victoire. Le quart-arrière Lamar Jackson a lancé 323 verges sur 20 passes en 26. Il a lancé un touché et une interception. Derrick Henry s’est bien précipité avec 132 verges et deux touchés.

Baltimore a une fiche de 4-2 au total cette saison. Les Ravens ont commencé la saison avec des défaites consécutives contre les Chiefs et les Raiders. Ils l’ont suivi avec quatre énormes victoires contre Dallas, Buffalo, Cincinnati et Washington.

Tampa Bay cherche à s’appuyer sur une grande victoire

Tampa Bay a une fiche de 4-2 au total cette saison. Les Buccaneers ont commencé la saison en beauté avec deux grosses victoires contre les Commanders et les Lions. Ils ont également remporté de grosses victoires contre l’Eagle et les Saints. Tampa Bay a perdu un match contre Denver et à domicile et une défaite en prolongation contre les Falcons.

Lors de leur dernier match, les Buccaneers ont gagné 51-27 contre les Saints le dimanche 13 octobre. Ce fut un bon début pour Tampa Bay puisqu’ils ont marqué 17 points sans réponse, mais ils ont permis aux Saints de marquer 27 points au deuxième quart. La Nouvelle-Orléans n’a pas marqué un seul point en seconde période alors que Tampa Bay a réussi à prendre feu du côté offensif.

Baker Mayfield a lancé pour 325 verges sur 24 passes en 36. Il a lancé quatre touchés et trois interceptions dans la victoire. Le porteur de ballon Sean Tucker a réalisé un gros match avec 136 verges au sol et un score. Chris Godwin était la cible préférée de Mayfield avec 11 attrapés pour 125 verges et deux touchés.

Mayfield connaît l’une des meilleures saisons de sa carrière. Il complète 71 % de ses passes et totalise en moyenne 248 verges par match. Il a lancé 15 touchés et cinq interceptions cette année. Mayfield s’est également précipité pour deux des cinq touchés au sol des Buccaneer cette saison. Godwin et Mike Evans ont combiné pour 10 touchés au total cette saison.

En défense, les Buccaneers sont menés par le secondeur Lavonte David avec 46 plaqués au total. David est à égalité pour trois sacs, un sommet pour l’équipe cette saison, alors que l’équipe compte 17 sacs au total. Tampa Bay a également provoqué neuf revirements cette saison.

« Chaque semaine est pour nous un critère de mesure. Il faut gagner de différentes manières – il ne s’agira pas toujours de diriger le football. Nous devons trouver différentes manières de gagner », » a déclaré l’entraîneur-chef de Tampa Bay, Todd Bowles.

Le corner Jamel Dean, l’ailier rapproché Payne Durham, le receveur Mike Evans et le receveur Kameron Johnson n’ont pas participé à l’entraînement de vendredi.

Le centre Graham Barton, le joueur de ligne défensive William Gholston, le receveur large Rakim Jarrett et le porteur de ballon Rachaad White ont tous été limités à l’entraînement vendredi.

Tampa Bay affiche une moyenne de 29,7 points par match, ce qui le classe au troisième rang de la NFL. Ils sont la huitième meilleure attaque au sol avec une moyenne de 136,8 verges par match au sol. Les Buccaneers totalisent en moyenne 230,3 verges par la passe par match, ce qui les place au 11e rang au classement général.

En défense, les Buccaneers accordent 23,5 points par match, ce qui les place au 19e rang. Ils sont la 12e meilleure défense au sol puisqu’ils cèdent 113,3 verges par match au sol. Les adversaires totalisent en moyenne 252,3 verges par la passe par match, ce qui place Tampa Bay au quatrième rang des pires verges de la ligue.

Tampa Bay a une fiche de 4-2 contre l’écart cette saison. Ils sont 2-1 contre l’écart alors qu’ils étaient outsiders. Les Buccaneers ont également une fiche de 2-1 contre l’écart lorsqu’ils ont joué à domicile. Le score est de 4-2 lorsque Tampa Bay a joué cette saison. Le score est de 2-1 lorsque Tampa Bay a joué. Le score inférieur est de 1-0 lorsque le total a été fixé à 49 points ou plus.