ORCHARD PARK, NY: Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, a quitté le match éliminatoire de la division AFC contre Buffalo avec une commotion cérébrale après avoir été plaqué près de la zone des buts à la suite d’un mauvais claquement lors du dernier match du troisième quart samedi soir.

Face aux deuxième et dixième au Baltimore 25, le centre Patrick Mekari a fait passer le ballon au-dessus de la tête des Jacksons. Le quart-arrière s’est retourné et a chassé le ballon rebondissant à l’intérieur du 5, s’est retourné et l’a rapidement jeté alors que le secondeur Tremaine Edmunds l’avait pris par les jambes et Trent Murphy au-dessus de lui.

Jackson, qui a été pénalisé pour échouement, était à plat sur le dos dans la zone des buts où il était soigné par le personnel médical des Ravens. En se levant, il remonta le tunnel.

L’équipe a déclaré qu’il était exclu pour le reste du match.

Tyler Huntley, promu de l’équipe d’entraînement, a pris la relève.

___

