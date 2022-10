Ravens de Baltimore 27-22 Buccaneers de Tampa Bay: les Bucs de Tom Brady chutent à 3-5 cette saison après une troisième défaite consécutive et une cinquième en six | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Ravens de Baltimore contre les Buccaneers de Tampa Bay de la semaine 8 de la saison NFL.

Lamar Jackson a lancé pour 238 verges et deux touchés en deuxième mi-temps pour mener les Ravens de Baltimore à une victoire par derrière de 27-22 sur Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay en difficulté jeudi soir.

Histoire du jeu

Les Bucs (3-5) ont perdu pour la cinquième fois en six matchs après un début de saison de 2-0, Brady, 45 verges, se retrouvant sur une séquence de trois défaites consécutives pour la première fois depuis 2002, son première saison en tant que partant à temps plein dans la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Jackson a battu le septuple quart-arrière champion du Super Bowl pour la deuxième fois en autant de rencontres en carrière, réalisant des passes marquantes de 77, 80 et 85 verges après que Baltimore ait craché tôt et traîné 10-3 à la mi-temps.

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, lance une passe de touché à l'ailier rapproché Isaiah Likely, le premier touché en carrière de Likely.

Les Ravens (5-3) se sont précipités pour 233 verges, tandis que Jackson a complété 27 des 38 passes sans interception, y compris des lancers de touché de 5 verges à Kenyon Drake et de 10 verges à Isaiah Likely au troisième quart.

Baltimore a marqué sur ses quatre premières possessions après la pause, Justin Tucker marquant également un panier de 30 verges pour porter le score à 27-16 avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, lance une passe de touché au receveur large Julio Jones.

Brady a lancé une passe TD de huit verges à Julio Jones avec 49 secondes à jouer, terminant 26 des 44 passes pour 325 verges sans interception. Il a également été limogé trois fois.

Leonard Fournette a marqué sur une course d’un mètre pour les Bucs et Mike Evans a réussi six réceptions pour 123 verges.

Le TD de Fournette a été le premier que les Bucs ont marqué dans le premier quart cette saison. Cependant, l’attaque n’a pas fait grand-chose pour tirer parti de l’avantage du début après que le panier de 31 verges de Ryan Succop ait porté le score à 10-3 avant la mi-temps.

Les Ravens, quant à eux, ont gâché quelques occasions de prendre le contrôle tôt, se contentant d’un panier de 22 verges après avoir récupéré un échappé sur la ligne des six verges des Bucs sur un retour de botté de dégagement raté, et repartant sans points lorsque Jackson a lancé incomplet dans le zone d’extrémité sur les 4e et 3e depuis la ligne des 10 verges de Tampa Bay à la fin du deuxième quart.

Une autre chance de réduire leur déficit de 10-3 a été contrecarrée lorsqu’une tentative de panier de 61 verges de Tucker a été déviée sur la ligne de mêlée alors que le temps expirait dans la mi-temps.

Mais, après la pause, Jackson et l’attaque des Ravens se sont finalement enclenchés et se sont enfuis des Bucs défaillants.

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson court pour un gain de 25 verges tout en évitant plusieurs défenseurs.

Leaders des statistiques

corbeaux

Dépassement : Lamar Jackson, 27/38, 328 verges, 2 touchés

Rushing: Gus Edwards, 11 courses, 65 verges

Kenyan Drake, sept courses, 62 verges

Réception: Isaiah Likely, six attrapés, 77 yards, 1 TD

Boucaniers

Dépassement : Tom Brady, 26/44, 325 yards, 1 TD

Ruée : Léonard Fournette, neuf courses, 24 yards, 1 TD

Réception : Mike Evans, six attrapés, 123 verges

Résumé de la notation PREMIER QUART corbeaux 3-0 Boucaniers But sur le terrain de 22 verges de Justin Tucker Corbeaux 3-7 boucaniers Course de touché d’un mètre de Leonard Fournette (point supplémentaire) Corbeaux 3-10 boucaniers Panier de 31 verges de Ryan Succop TROISIÈME QUART Corbeaux 10-10 Boucaniers Lamar Jackson passe TD de cinq verges au Kenyan Drake (point supplémentaire) Corbeaux 17-10 Boucaniers Lamar Jackson passe TD de 10 verges à Isaiah Likely (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Corbeaux 17-13 boucaniers Panier de 30 verges de Ryan Succop Corbeaux 24-13 boucaniers Course de touché de 15 verges de Devin Duvernay (point supplémentaire) Corbeaux 24-16 boucaniers Panier de 26 verges de Ryan Succop Corbeaux 27-16 boucaniers But sur le terrain de 30 verges de Justin Tucker Corbeaux 27-16 boucaniers Tom Brady passe TD de huit verges à Julio Jones

Ce qu’ils ont dit… “Le ciel est la limite” pour les Ravens

Le quart-arrière des Ravens, Lamar Jackson : “J’ai l’impression d’être très proche. Nous sommes là, mais il y a encore place à l’amélioration.

“Les petites erreurs étaient encore commises là-bas. Nous les changeons et je sens que le ciel est la limite.”

Le quart-arrière des Buccaneers, Tom Brady : “Nous n’avons tout simplement pas assez bien joué pour gagner. Nous leur donnons du crédit – ils ont bien joué. Certainement mieux que nous.

“Nous devons juste trouver ce que nous pouvons faire de mieux, si nous pouvons jouer de manière plus cohérente, marquer plus de points et nous mettre dans une meilleure position pour gagner.”

Et après?

Les champions en titre du Super Bowl sont de retour en action en direct sur Sports du ciel ce dimanche, avec le Rams de Los Angeles (3-3) face à leurs grands rivaux NFC West, les 49ers de San Francisco (3-4) – dans une répétition du match de championnat NFC de la saison dernière et un match incontournable déjà pour les deux équipes.

Les Rams ont remporté cet affrontement en séries éliminatoires en route pour soulever le trophée Vince Lombardi, mais ils ont perdu leurs sept derniers matchs consécutifs de saison régulière contre les Niners, y compris une victoire pratique de 24-9 pour leurs adversaires lors de la quatrième semaine de cette année. L’action se déroule en direct sur Sky Sports NFL à partir de 20h25, dimanche.

Avant de partir pour LA, nous visitons la Big Apple pour voir le parvenu Jets de New York (5-2) accueillir les en difficulté Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3-4) dans un autre match de rivalité de division, celui-ci de l’AFC Est – coup d’envoi à 17h.

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec les favoris du Super Bowl, le Billets de Buffalo (5-1), accueillant l’un des plus grands lutteurs surprises de la saison, Aaron Rodgers et le Emballeurs de Green Bay (3-4) – coup d’envoi à 00h20, tôt le lundi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !