Ravens de Baltimore 27-13 Saints de la Nouvelle-Orléans: les Drakes kenyans se précipitent pour deux touchés alors que les Ravens remportent la troisième victoire consécutive | Nouvelles de la NFL

Le porteur de ballon des Ravens de Baltimore, le Kenyan Drake, célèbre avec le quart-arrière Lamar Jackson après l’un de ses deux touchés

Le Kenyan Drake s’est précipité pour deux touchés et Lamar Jackson en a réussi un alors que les Ravens de Baltimore ont remporté leur troisième match consécutif avec une victoire sur la route 27-13 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors du Monday Night Football.

Histoire du jeu

Jackson a complété 12 des 22 passes pour 133 verges et s’est précipité 11 fois pour 82 verges, terminant à 11 verges du total de tête d’équipe de Drake, alors que les Ravens (6-3) ont possédé le ballon pendant plus de 37 minutes du match.

La défense de Baltimore a été renforcée par les débuts du secondeur Roquan Smith, qui a été acquis dans un échange avec Chicago la semaine dernière, et l’activation du secondeur Tyus Bowser, qui n’avait pas encore joué sa saison en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Ils ont gardé les Saints (3-6) hors de la zone des buts pendant plus de 55 minutes et les ont limités à 243 verges au total, dont seulement 48 au sol.

Les Ravens ont tenu le porteur de ballon vedette des Saints Alvin Kamara, qui a totalisé 158 verges d’attaque et trois touchés lors d’une victoire par jeu blanc contre les Raiders de Las Vegas la semaine dernière, à seulement 30 verges en neuf courses et 32 ​​verges en trois réceptions. Le quart-arrière des Saints Andy Dalton a complété 19 des 29 passes pour 210 verges, avec un touché et aussi une interception.

Jackson a lancé une passe de touché de 24 verges à l’ailier rapproché recrue Isaiah Likely, remplaçant le partant blessé Mark Andrews, pour ouvrir le score et donner à Baltimore une avance de 7-0 à la fin du premier quart.

Le premier touché de Drake, un plongeon sur la ligne de but, a augmenté l’avance à 14-0 avant que Will Lutz ne marque un panier de 33 verges lors du dernier jeu de la première mi-temps pour enfin ouvrir le compte des Saints et réduire l’avance à 14-3 .

Lors de la première possession du troisième quart-temps, les Ravens ont mis en place un placement de 32 verges de Justin Tucker, avant que Lutz ne réponde avec un autre de 33 verges.

Après qu’un autre coup de pied de Tucker ait réussi à 41 mètres, lors du premier jeu de la possession qui a suivi, Justin Houston a intercepté Dalton, établissant le deuxième score de Drake à partir de la ligne des trois mètres.

Dalton a lancé une passe de touché tardive de 41 verges à Juwan Johnson avec un peu plus de quatre minutes à jouer, mais le mal était déjà fait et les Ravens ont manqué le reste du temps pour confirmer une victoire confortable.