Ravens contre Texans, comment regarder : heure, télévision, diffusion en direct, matchs clés, pronostics pour le match du tour de division de l’AFC

C’est difficile à croire, mais nous sommes déjà dans le cycle de division du séries éliminatoires de la NFL. Le premier des quatre matchs de ce week-end verra la tête de série n°1 de l’AFC, les Ravens de Baltimore, accueillir la tête de série n°4 et championne de l’AFC Sud, les Texans de Houston.

Baltimore a obtenu l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires jusqu’à la semaine 17, puis a donné à la plupart des partants la finale de la saison régulière et a pu regarder les matchs avec wild card à domicile, après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour. Les Texans sont entrés dans leur match contre les Browns en tant qu’outsiders à domicile, puis ont rapidement fait sortir Cleveland du terrain et ont remporté leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2019.

Désormais, ces deux équipes peuvent s’affronter – dans un match revanche de leur premier match de saison – avec un voyage au championnat de conférence en jeu. Lequel d’entre eux se qualifiera pour le match pour le titre de l’AFC ? Nous le saurons bien assez tôt.

Avant de décomposer le match, voici un aperçu de la façon dont vous pouvez regarder le match.

Comment regarder

Date: Samedi 20 janvier | Temps: 16 h 30 HE

Emplacement: Stade M&T Bank (Baltimore)

LA TÉLÉ: ABC/ESPN | Diffusez sur Fubo (essayer gratuitement)

Suivre: Application CBS Sports

Chances: Corbeaux -9,5, O/U 43,5 ( via les cotes consensuelles de Sportsline)

Quand les Texans ont le ballon

Lorsque ces équipes ont joué tout au long de la semaine 1, les Texans ne ressemblaient sûrement pas au type d’équipe qui se battrait pour une apparition dans le match de championnat de conférence. Ils n’ont marqué que neuf points contre la défense de Baltimore ; CJ Stroud n’a réalisé en moyenne que 5,5 verges par tentative, Dameon Pierce et Devin Singletary combinés pour seulement 53 verges en 18 courses (avec Pierce menant le champ arrière), et Tank Dell faisait à peine partie du tableau offensif. À peu près la seule chose qui s’est produite en attaque et qui préfigurait ce qui allait arriver, c’est que Nico Collins a transformé ses 11 cibles en 6 attrapés pour 80 verges.

Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. Stroud a connu l’une des meilleures saisons de recrue NFL historique, menant la ligue en termes de verges par la passe par match et de ratio touché/interception tout en se classant sixième dans l’évaluation des passeurs et la version TruMedia de l’EPA par dropback. Singletary a complètement repris le champ arrière de Pierce. Dell est devenu l’un des receveurs les plus explosifs de tout le football avant une blessure mettant fin à la saison. Et Collins est devenu un véritable receveur n°1, accumulant 80 attrapés (plus que lors de ses deux premiers NFL saisons cumulées) pour 1 297 yards (idem) et 8 touchdowns (également) sur ses 15 matchs joués.

Le coordonnateur offensif Bobby Slowik a mis Stroud and Co. en position de réussir avec son attaque qui était riche en action de jeu (24,5 % de reculs, septième du classement). NFL parmi les partants réguliers, selon TruMedia) et des concepts de parcours conçus pour attaquer le milieu de terrain. Cette saison, sur les lancers intermédiaires, Stroud a réalisé 190 sur 251 pour 2 369 verges, 11 touchés et 4 interceptions. Il a terminé quatrième de la NFL en EPA/dropback et deuxième en taux de jeu explosif (15,5 %) sur ces passes.

Ce week-end contre Baltimore, Stroud affrontera la défense contre la passe n°1 de la ligue, et le fera sans Dell, ainsi que Noah Brown, qui a été inscrit sur la réserve des blessés plus tôt cette semaine. Les Ravens ont terminé la saison quatrième en EPA/dropback contre les lancers au milieu du terrain et cinquième contre l’action de jeu. Ils n’ont accordé qu’un seul touché toute la saison sur un lancer suite à une fausse course – un attrapé et une course de 65 verges par l’écarteur des Jaguars Jamal Agnew sur une couverture brisée. Contre les passes d’action sous le centre comme celles des Texans, les adversaires n’ont réalisé que 27 sur 47 pour 345 yards, le touché susmentionné et deux interceptions, Baltimore terminant à nouveau cinquième dans l’EPA/dropback de l’adversaire.

La défense de Mike Macdonald peut changement de forme d’une semaine à l’autre en fonction de ce que l’équipe adverse aime faire et de l’endroit où elle cherche à attaquer. Nous l’avons constaté tout au long de l’année. Ils ont utilisé cinq couvertures différentes pour au moins 10 % des clichés contre les Texans au cours de la première semaine, dans le but clair de confondre Stroud afin qu’il ne sache pas à quoi s’attendre – et cela a fonctionné. Stroud est bien sûr devenu meilleur pour gérer presque tous les types de couverture tout au long de l’année, mais nous devrions nous attendre à ce que Macdonald le laisse deviner tout au long du match une fois de plus.

À 6-4 et 215 livres, Collins présente un décalage de taille et de force pour la plupart des cornerbacks. Mais Marlon Humphrey (6-0, 201) et Brandon Stephens (6-1, 215) ont chacun une bonne taille pour le poste, et avec Dell et Brown absents, les Ravens peuvent être plus intentionnels en matière de couverture roulante pour l’aider. (Mise à jour : Humphrey a été exclu en raison d’une blessure au mollet et sera remplacé par Ronald Darby.) Ils n’ont pas à s’inquiéter autant pour Robert Woods, John Metchie III ou Xavier Hutchinson.

Ici, la capacité de Slowik à planifier des passes rapides qui ne donnent pas aux Ravens une chance de mettre la pression sur Stroud dans la poche (Baltimore était huitième en termes de taux de pression au cours de la saison régulière), tout en poussant le ballon assez loin dans la poche, sera cruciale ici. sur le terrain que les Ravens ne peuvent pas simplement tout condenser et obliger les Texans à jouer au petit ballon et à organiser 12 entraînements pour marquer. Les Ravens gardent incroyablement bien chaque position et chaque zone du terrain, mais il est intéressant de noter qu’ils ne se classent que 17e en EPA/dropback sur les passes sur 12 membres (1 porteur de ballon, 2 bouts serrés). Les Texans n’ont eu que 57 dropbacks de 12 joueurs toute la saison, mais Stroud a réussi 4 sur 5 pour 44 verges et un touché à Nico Collins hors de cette formation la semaine dernière, et l’impressionnant touché de 76 verges de Brevin Jordan contre Cleveland pourrait le mettre sur le terrain. terrain plus souvent dans ce match.

Tout au long de la saison régulière, les Texans ont été assez lourds par rapport à leur taux de chute attendu. Cela a changé contre Cleveland la semaine dernière, alors que Slowik a ouvert les choses et a laissé Stroud attaquer tôt et souvent sur le terrain (y compris lors du premier snap du match). Les Ravens n’étaient pas aussi bons contre la course (septième dans le DVOA de FTN) que contre la passe (premier), même s’ils constituaient toujours une solide défense contre la course. Singletary a généralement bien couru ces dernières semaines, réussissant 4,5 verges par course lors de six de ses sept derniers matchs, y compris contre les Browns il y a une semaine. Si les Ravens peuvent le contenir et rendre les Texans unidimensionnels, il sera d’autant plus difficile pour Stroud de les battre dans les airs. C’est peut-être trop demander, même à un quart-arrière qui a été à peu près aussi bon qu’on pouvait s’y attendre au cours de sa saison recrue.

Quand les Corbeaux ont le ballon

Nous ne savions pas grand-chose à quoi s’attendre de l’offensive des Ravens la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées. Et vraiment, nous ne savions pas non plus à quoi nous attendre à la fin du jeu.

JK Dobbins s’est déchiré le tendon d’Achille au début de la seconde période, Mark Andrews s’est absenté en raison d’une blessure et Baltimore semblait content de faire passer le ballon au milieu et de laisser Jackson poivrer des passes courtes et rapides à la recrue Zay Flowers, puis de compter sur Flowers pour créer. mètres après la capture. Flowers a réussi 9 passes pour 78 verges sur ses 10 cibles, et tout le reste de l’équipe a capté 8 des 12 passes pour 91 verges, dont près d’un tiers sur une passe profonde à Odell Beckham. Il y avait très peu de signes de ce que l’offensive allait devenir pendant le reste de la saison, au cours de laquelle nous avons vu une attaque beaucoup plus étendue et considérablement plus diversifiée que celle que les Ravens employaient sous l’ancien coordinateur offensif Greg Roman, qui a été remplacé la dernière intersaison par Todd Monken.

Monken a épousé les concepts de passes qu’il a utilisés tout au long de sa carrière avec le jeu de course basé sur Jackson, et même avec Dobbins absent pour l’année et la recrue explosive Keaton Mitchell limitée à quelques matchs, les choses ont plutôt bien fonctionné avec Gus Edwards et Le juge Hill divise le champ arrière et ouvre la voie à différents moments en fonction de l’adversaire et de la situation du jeu.

Jackson est celui qui fait que tout fonctionne dans le jeu de course, quelle que soit la façon dont il est défendu, grâce à la façon dont il peut changer les calculs. Il compte faire de même samedi, surtout contre une équipe qui a si rarement affronté des quarts-arrières cette année. Les Texans ont vu les quarts adverses entreprendre des courses conçues seulement 14 fois toute la saison, selon TruMedia. C’est le neuvième moins de courses de ce type contre dans la ligue. Y compris les mêlées mais à l’exclusion des furtivités, ils n’ont fait face qu’à 26 courses de quart-arrière, accordant 144 verges et quatre touchés. Avec une défense aussi bonne que l’était leur défense contre la course habituelle : première en verges avant contact autorisé par course (0,83), quatrième en arrêts sur ou derrière la ligne de mêlée (22,9 % des courses adverses) et quatrième en taux de course explosif (5,6 %) , la menace de Jackson est un facteur énorme.

C’est particulièrement vrai parce que les Texans étaient très mauvais pour défendre les passes de jeu. Ils se sont classés 31e dans l’EPA/dropback de l’adversaire, selon TruMedia, et aucune équipe n’a accordé plus de verges (536) sur des tirs profonds en jeu. Lamar a terminé la saison quatrième en play-action EPA/dropback, complétant 98 des 133 passes pour 1 328 verges, 9 touchés et 2 interceptions. Les équipes ont généralement lancé le ballon en profondeur contre les Texans assez souvent, ciblant les receveurs à 20 mètres ou plus du terrain sur 14,9 % des tentatives de passes – le troisième taux le plus élevé de la ligue. Ils ont également eu beaucoup de succès avec ces lancers, puisque les Texans ne se sont classés que 27e en EPA/dropback contre les passes profondes. Ils devront être à l’affût de Flowers et Beckham, en particulier au fond du terrain.

Il sera intéressant de voir si le demi de coin Derek Stingley Jr. fera de l’ombre à Flowers cette semaine, compte tenu de son rôle démesuré par rapport aux autres receveurs de l’équipe. Stingley a joué presque exclusivement sur le côté gauche tout au long de la saison régulière, ne prenant que quatre s’enclenche au cornerback droit toute l’année. Mais il a ensuite suivi Amari Cooper la semaine dernière contre Cleveland, et ce avec beaucoup de succès. Flowers est un type de joueur différent de Cooper, et sa vitesse et sa subtilité peuvent poser différents types de problèmes, mais Stingley est le meilleur homme de couverture de l’équipe et…