CINCINNATI: Les Ravens de Baltimore ont utilisé un record du club de 404 verges au sol dimanche pour décrocher une place en séries éliminatoires, battant Cincinnati 38-3 alors que Lamar Jackson a lancé trois passes de touché et est devenu le premier quart-arrière de la NFL à courir plus de 1000 verges en deux saisons consécutives.

Les Ravens ont cumulé 525 verges au total, et les 404 verges au sol ont été les plus cédées par une défense des Bengals. La recrue JK Dobbins s’est précipitée pour 160 verges et deux touchés, dont un score de 72 verges au troisième quart.

Baltimore a remporté son cinquième match consécutif et s’est qualifié pour les séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

Jackson s’est précipité pour 97 verges et en a lancé 113 avant de prendre place au troisième quart. Il a couru ou passé pour au moins un touché en 36 départs consécutifs, la plus longue séquence active de la NFL.

Une autre apparition en séries éliminatoires des Ravens ne semblait pas probable il y a quelques semaines. Ils ont commencé 5-1 mais se sont effondrés au milieu d’un COVID-19[feminine épidémie et blessures aux principaux acteurs. Ils ont rebondi pour remporter quatre victoires consécutives et se mettre en position de s’assurer la place en séries éliminatoires avant la finale de la saison contre Cincinnati (4-11-1) qui en avait remporté deux de suite.

Baltimore (11-5) a marqué lors de ses deux premiers entraînements, un panier de 34 verges Justin Tucker suivi d’une passe de touché de 43 verges de Jackson à Miles Boykin. Les Ravens ont prolongé l’avance à 17-0 lorsque Jackson a plafonné un entraînement de 93 verges avec une passe de touché de 18 verges à Marquise Brown.

Austin Seibert a lancé un panier de 38 verges pour donner aux Bengals leurs seuls points de l’après-midi.

Dobbins a marqué sur une rafale de 4 verges au troisième quart, mis en place par des rushes de 18, 6 et 20 verges par Jackson. Jackson a lancé une autre passe marquante à Brown avant de partir pour un repos, et Dobbins s’est cassé pour la longue course avant que Baltimore ne recule.

Le quart-arrière de Cincinnati Brandon Allen, qui a lancé pour 371 verges et deux touchés dans la victoire contre les Texans la semaine dernière, n’avait que 6 pour 21 pour 48 verges avec deux interceptions.

KOCH RECORD TOMBE

Le parieur de Baltimore, Sam Koch, a été contraint de mettre fin à sa séquence record de franchise de 239 matchs consécutifs disputés lorsqu’il a été placé sur la liste de réserve / COVID-19. Il n’avait manqué aucun match au cours de ses 15 ans de carrière dans la NFL. Les Ravens ont signé avec Johnny Townsend, qui était avec eux pendant une courte période au camp d’entraînement, pour lancer et tenir dimanche.

LE DERNIER JEU DE GREEN DANS STRIPES?

Le receveur vétéran AJ Green a peut-être joué son dernier match en tant que Bengal. L’ancien Pro Bowler a gagné 18 millions cette année sous l’étiquette de franchise, dans l’espoir d’obtenir un contrat à long terme, mais a connu la pire année statistique de sa carrière de 10 ans. L’équipe doit décider de lui proposer une nouvelle offre.

BLESSURES

Ravens: Aucun signalé.

Bengals: WR Tee Higgins a subi une blessure aux ischio-jambiers au premier quart et a été exclu. C Trey Hopkins s’est blessé au genou gauche en seconde période et a été exclu.

SUIVANT

Les Ravens se qualifient pour les séries éliminatoires pour la troisième année consécutive. Les Bengals terminent une autre année décevante et prolongent leur sécheresse éliminatoire à cinq saisons.

