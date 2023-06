Ravens CB Marlon Humphrey défie ses coéquipiers de « ne pas gâcher cette opportunité »

Alors que le demi de coin des Baltimore Ravens, Marlon Humphrey, parlait au quart-arrière Lamar Jackson dans la salle d’entraînement plus tôt cette semaine, la conversation s’est déplacée vers le mois suivant et sur l’importance pour les joueurs de se préparer correctement pour le camp d’entraînement et la mouture de la saison régulière.

« Juste pour gagner un Super Bowl, vous devez y consacrer beaucoup de temps et d’efforts », a déclaré Humphrey.

Lorsqu’on a demandé à Humphrey de parler à l’équipe après la conclusion jeudi du minicamp obligatoire de trois jours, il a continué avec ce message. Il a dit à ses coéquipiers de se souvenir de leurs objectifs au cours des cinq prochaines semaines avant le camp d’entraînement et de s’assurer qu’ils retournent à l’installation à la fin du mois prochain, prêts pour la longue saison à venir.

« Pendant que nous avons fait du bon travail dans les OTA, minicamp, vous avez cette grande pause, et si vous voulez beaucoup passer du temps avec votre chien, voulez beaucoup passer du temps avec votre fille, voulez sortir avec ‘ ceci », essayez d’en faire autant que vous le pouvez. Parce que lorsque nous reviendrons, nous voulons que tout le monde consacre autant de temps que possible au football », a déclaré Humphrey à propos de son message. «Les intersaisons sont longues – beaucoup de temps – mais… étant dans la NFL, c’est une très courte période par rapport au reste de votre vie. Donc, je sais que c’est l’une des choses que je prévois de faire différemment cette saison – y consacrer autant de temps que possible et plus que jamais auparavant. Je pense que si nous pouvons tous faire écho à cela, être sur le même accord, des choses spéciales peuvent se produire avec cette équipe.

100 % d’efforts pour obtenir 1 % de mieux pic.twitter.com/Kd4WBRoERA – Corbeaux de Baltimore (@Ravens) 15 juin 2023

L’entraîneur John Harbaugh a ensuite suivi Humphrey avec un message similaire.

« Je viens de dire que la préparation porte ses fruits », a déclaré Harbaugh. « Nous récoltons ce que nous semons. Profitons au maximum des prochaines semaines et soyons prêts à rouler. J’ai dit que les jours sont longs, les années sont courtes, les semaines sont encore plus courtes. Les journées vont même être plus courtes à mesure que nous nous rapprochons du camp, alors le moment arrive. Roulons.

Les joueurs ont quitté le Under Armour Performance Center jeudi après-midi et se sont dirigés vers le dernier mois de leur intersaison. Une intersaison tumultueuse pour les Ravens – vous souvenez-vous de la demande d’échange du quart-arrière de la franchise ? – s’est retourné au cours des trois derniers mois, laissant de nombreuses raisons d’être optimiste alors que l’organisation se dirige vers la dernière ligne droite avant le camp d’entraînement.

La prolongation du contrat de Jackson, qui a été finalisée début mai, a enlevé un nuage noir qui planait sur l’organisation depuis plus d’un an. L’ajout d’Odell Beckham Jr., suivi de la sélection de Zay Flowers au premier tour du repêchage de la NFL 2023, a mis en évidence une refonte attendue depuis longtemps du groupe de receveurs larges de l’équipe. L’embauche du coordinateur offensif Todd Monken, ainsi que les receveurs ajoutés, ont apporté une énergie bien nécessaire à l’offensive.

Alors que l’attaque reste un travail en cours, Jackson et d’autres joueurs de ce côté du ballon semblaient vraiment enthousiasmés par le nouveau système offensif de Monken. Défensivement, les Ravens reviennent au cœur d’un groupe qui évoluait à un niveau extrêmement élevé en fin de saison dernière.

Comme en témoigne la participation à l’entraînement au minicamp de cette semaine, Baltimore est en très bonne position du point de vue de la santé. Harbaugh a déclaré que l’arrière du Pro Bowl Patrick Ricard commencerait le camp d’entraînement sur la liste physiquement incapable de performer après avoir subi une opération à la hanche hors saison, mais il a déclaré qu’un certain nombre d’autres participants non ou limités cette semaine, y compris les porteurs de ballon JK Dobbins et Gus Edwards, à l’extérieur le secondeur Tyus Bowser et les demis défensifs Damarion Williams et Jalyn Armour-Davis devraient être prêts pour le début du camp d’entraînement. C’est un changement radical par rapport à cette période l’an dernier, lorsque les Ravens savaient qu’un certain nombre de joueurs clés ne seraient pas prêts pour le camp d’entraînement en raison de blessures subies en 2021.

« Nous avons les pièces. Il s’agit simplement de les assembler, de travailler ensemble, de comprendre comment cela fonctionne et de sortir un produit », a déclaré Humphrey. « C’est vraiment facile de parler de tous les excellents récepteurs que nous avons, de tous les excellents porteurs de ballon que nous avons, de tous les excellents DB que nous avons, de la bonne ligne D, mais je pense que c’est l’année de juste le prouver. Lamar obtient un gros contrat – prouvons-le. Je reçois un gros contrat – prouvons-le. Roquan (Smith) obtient un gros contrat – prouvons-le. Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs, mais pour moi, je veux juste le prouver.

Dans son dernier message à ses coéquipiers, Humphrey a insisté sur le sentiment d’urgence que l’équipe doit avoir.

« C’était tout l’intérêt de mon message, ‘Ne gaspillons pas cette fenêtre' », a déclaré Humphrey. « Nous savons tous que les fenêtres s’ouvrent et qu’elles se ferment très rapidement, alors ne gaspillons pas cette opportunité, car nous avons une très bonne opportunité devant nous. »

Les Ravens ont eu un entraînement relativement léger le dernier jour du minicamp, une grande partie de l’action se déroulant à mi-vitesse. Voici quelques points importants:

• Beckham a été absent jeudi en raison d’une maladie à l’estomac. Harbaugh a plaisanté en disant que Beckham avait mangé un mauvais morceau de poisson mercredi soir. Le plaqueur gauche Ronnie Stanley a également raté un deuxième entraînement consécutif. Harbaugh a déclaré que Stanley s’était fait marcher dessus lors de l’entraînement de mardi et que le plaqueur avait décidé de jouer la sécurité, une décision que l’entraîneur-chef a appuyée. Bowser s’est également entraîné sur un terrain éloigné mais ne s’est pas entraîné. Harbaugh a déclaré que Bowser avait eu une poussée au genou, mais il n’était pas préoccupé par sa disponibilité pour le camp d’entraînement. Sinon, la liste des non-participants était la même que mercredi. Dobbins (blessure des tissus mous), Ricard (hanche), les receveurs larges Rashod Bateman (pied) et Michael Thomas (épaule), le garde Andrew Vorhees (genou), le secondeur intérieur Del’Shawn Phillips (non divulgué), le plaqueur défensif Rayshad Nichols (non divulgué ) et Williams ne s’est pas entraîné.

• Interrogé spécifiquement sur Dobbins, Harbaugh a répondu : « Je m’attendais à ce qu’il s’entraîne, mais ce n’était pas prévu. Ses commentaires sont venus un jour après que Monken ait dit qu’il avait parlé au porteur de ballon et l’avait exhorté à « me donner quelque chose. Exécutez un itinéraire swing. Je m’en fiche. Il suffit de courir sur le terrain. Faire quelque chose. Donnez-moi quelque chose pour m’exciter. Des sources de l’équipe ont déclaré que Dobbins ne s’était pas entraîné cette semaine en raison d’une blessure mineure aux tissus mous. Cependant, les commentaires de Monken et Harbaugh lors de journées consécutives, ainsi que les tweets récents du porteur de ballon sur son avenir à Baltimore, n’ont pas exactement étouffé la spéculation selon laquelle les Ravens et les Dobbins ne sont pas d’accord. Dobbins, qui n’était pas disponible pour commenter, est un agent libre après la saison à venir. Il n’a pas hésité dans le passé à remettre en question son rôle dans l’attaque et certaines des décisions concernant sa blessure au genou de pré-saison 2021.

• Les Ravens ont connu deux blessures mineures jeudi, mais les deux se sont bien passées. Dans la première partie de la zone rouge de l’entraînement, le candidat partant de la garde gauche John Simpson est allé au sol et a immédiatement saisi son genou gauche. Il se leva rapidement et boitilla. Il a raté quelques jeux mais est revenu à l’action. La sécurité de départ Kyle Hamilton est tombé au milieu du terrain lors d’un exercice en équipe complète. Il semble qu’il ait pu croiser le receveur James Proche II alors qu’il était en couverture. Hamilton avait l’air mal à l’aise alors qu’il quittait le terrain avec précaution et se laissait tomber au sol. Il a consulté l’entraîneur sportif en chef Adrian Dixon et est finalement retourné à l’entraînement environ 10 minutes plus tard. Hamilton a enregistré une interception de Jackson dans la zone des buts plus tard à l’entraînement.

• Malgré toutes les discussions sur la façon dont Flowers pourrait prendre en compte le match de retour des Ravens, il convient de mentionner qu’il n’a retourné que sept bottés de dégagement et aucun coup d’envoi au cours de sa carrière de quatre ans au Boston College. Flowers a la possibilité de retourner des bottés de dégagement à l’entraînement. Jeudi, il a fait rebondir un botté de dégagement Jordan Stout hors de ses mains. Flowers s’est racheté peu de temps après en captant une passe de touché de Jackson à l’arrière de la zone des buts.

• Poursuivant la tendance des deux premiers jours du minicamp où il y avait beaucoup de balles frappées, le plaqueur de nez vétéran Michael Pierce a dévié une passe de Jackson. Le grand homme a célébré la rupture du col avec un peu de shimmy.

• L’offensive était sujette aux erreurs durant les premières étapes de l’action en équipe complète jeudi. L’ailier rapproché Isaiah Likely a laissé tomber une passe de Jackson. Jackson a renversé Laquon Treadwell sur la ligne de touche, forçant le vétéran à essayer d’atteindre le demi de coin Kevon Seymour pour l’attraper. Il est tombé incomplet. Le quart-arrière remplaçant Tyler Huntley a été intercepté par la recrue Kyu Blu Kelly. Lors du jeu suivant, Huntley a renversé un Tarik Black ouvert.

• Le jeu du jour a été réalisé par l’ailier serré de deuxième année Charlie Kolar, qui a fait un accroc à une main sur Smith à l’arrière de la zone des buts. Kolar a frappé le ballon après avoir marqué le touché alors que son compatriote Mark Andrews se précipitait vers la zone des buts pour aider à célébrer. Le pic a suscité quelques moqueries de la part des joueurs défensifs. Lorsque Hamilton s’est avancé devant Kolar et a intercepté Jackson dans la zone des buts plus tard dans la session, le faux de sécurité de deuxième année a fait exploser le ballon. Kolar et Hamilton ont ri de l’échange lors d’une pause plus tard à l’entraînement.

• Le joueur offensif de la journée était le receveur éloigné d’essai Michael Bandy. L’ancien Charger de Los Angeles a effectué plusieurs attrapés, notamment en réussissant quelques touchés pendant le travail en zone rouge. L’équipe la plus récente de Bandy était les Houston Roughnecks de la XFL.

• Toujours dans la dernière séance de la zone rouge, Proche a rebondi d’un entraînement difficile mercredi pour faire une belle réception à l’arrière de la zone des buts. Nelson Agholor a laissé tomber un touché potentiel et Probablement plus tard élevé sur Brandon Stephens pour un score.

• Le coordinateur des équipes spéciales des Ravens, Chris Horton, a parlé mercredi de la façon dont la nouvelle règle qui stipule que les attrapés équitables sur les coups d’envoi à l’intérieur des 25 deviennent des touchbacks pourrait amener l’équipe à expérimenter différents styles de coups de pied. Le botteur des Ravens Justin Tucker et Stout ont passé beaucoup de temps sur un terrain adjacent jeudi à travailler sur divers types de coups d’envoi.

(Photo : Jeff Dean/Associated Press)