Raven rejoint le road trip sur l’autoroute Dempster – pendant 45 minutes

Comme ça arrive4:46Raven escorte un couple de la Colombie-Britannique pendant 45 minutes sur une autoroute du nord

Parcourir le tronçon de 740 kilomètres entre Dawson City, au Yukon, et Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, peut être un voyage solitaire. Mais ce n’était pas le cas pour Alex Lavoie et Jodi Young. Lorsque le couple a récemment fait le voyage, ils se sont retrouvés avec un compagnon à plumes inattendu. Lavoie a dit à l’animateur de As It Happens, Nil Köksal, qu’il n’avait jamais rien vécu de tel.