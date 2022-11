Raven Owen de notre Yorkshire Farm laisse les fans doubler avec une photo “sosie”

Raven Owen de OUR Yorkshire Farm a ravi les fans avec un adorable cliché de retour où elle ressemble à ses jeunes sœurs.

La fille aînée d’Amanda Owen a partagé avec les fans ce qui lui manque le plus d’être à la maison à Ravenseat Farm avec sa famille dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

Twitter

L’aînée de la famille Owen a partagé une photo d’elle-même à Ravenseat alors qu’elle dit aux fans qu’elle manque à la maison[/caption]

Instagram

Raven a partagé un adorable cliché d’elle quand elle avait environ 6 ans[/caption]

Depuis leur première apparition à l’écran en 2018, les fans sont obsédés par la vie de la famille Owen dans leur ferme des Yorkshire Dales.

Le cliché montre une jeune Raven portant un uniforme scolaire vert conduisant un tracteur jouet et remorquant son jeune frère Rueben dans la caravane et elle ressemble à ses jeunes sœurs, Clemmie et Nancy.

Elle a légendé l’histoire : « 15 ans avant (presque) », et ce n’est pas la première fois que Raven se sent nostalgique cette semaine.

Cela survient quelques jours seulement après avoir partagé quelques clichés de l’été à Ravenseat, révélant qu’elle manquait de maison et de vie à la ferme.

Raven est devenue célèbre dans la série télé-réalité de Channel 5 qui a fait ses débuts en 2018 après les nombreuses apparitions dans les médias de sa mère Amanda.

Raven est l’aînée de 11 enfants qui vivent à Ravenseat avec ses frères et sœurs Rueben, Miles, Edith, Violet, Sidney, Annas, Clemmie et Nancy.

Elle a été une star régulière de la série et la dernière série a relaté son départ pour l’université alors qu’elle quittait la maison pour la première fois.

Écrivant sur Instagram, la star de télé-réalité a déclaré: “Madame est de retour à la maison, manquant probablement surtout la cheminée à ce moment-là.”





La section des commentaires a été rapidement inondée alors que les fans se précipitaient pour la soutenir, un fan a écrit: “Votre maison a le meilleur feu ouvert.”

Un autre a écrit: “J’espère que vous serez bientôt de retour dans votre foyer et votre maison merveilleux.”

Un troisième a ajouté: “Vous nous manquez à l’écran, j’espère vous revoir bientôt.”

Raven a vécu loin de son éducation agricole traditionnelle car elle a partagé une série d’images avec ses 33 000 abonnés sur Instagram de sa fête et de ses bons moments avec des amis.

Instagram

Raven a révélé aux fans que la maison lui manquait et qu’elle était avec sa famille[/caption]

Instagram

Elle a partagé une photo de retour de l’été à Ravenseat alors qu’elle disait aux fans qu’elle manquait la vie à la ferme[/caption]