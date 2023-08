Raven Owen de notre Yorkshire Farm éblouit les fans en collants résille et minirobe alors que les fans jaillissent « tu es comme ta mère! »

La star de OUR Yorkshire Farm, Raven Owen, a ébloui les fans en posant dans une paire de collants résille.

La personnalité de Channel 5 a été inondée de commentaires de fans qui ont été impressionnés par la star.

Raven est devenue célèbre grâce à l’émission télévisée Our Yorkshire Farm qui racontait les hauts et les bas de la vie à Ravenseat, sa ferme familiale dans les Yorkshire Dales.

Ces jours-ci, Raven passe de plus en plus de temps loin de la ferme après être allé à l’université.

Elle a tenu à tenir les fans au courant de son nouveau style de vie après avoir embrassé la vie urbaine.

Dans son dernier message, la star a séduit en choisissant de porter une robe sensuelle pour un poste féroce.

Raven couvait dans le selfie du miroir alors qu’elle montrait ses jambes à la vue de tous.

Elle portait une paire de collants résille dans la saisissante instantané qui avait des fans la comparant à sa mère, Amanda.

L’un de ses fans a dit : « Mon Dieu, tu ressembles à ta mère. »

Comme un autre a ajouté: « Superbe comme ta mère et ton père et tous tes beaux frères et sœurs. »

Mais beaucoup ont également supplié la star de dire à sa mère Amanda de rompre son silence sur les réseaux sociaux et de revenir sur Instagram.

Amanda a été frappée par la crise au cours des 12 derniers mois et a tenté de se retirer des projecteurs.

Le Soleil a été le premier à révéler en exclusivité que le mariage apparemment solide de Clive et Amanda ne tenait en fait qu’à un fil en 2021.

Des sources nous ont dit qu’Amanda passait la plupart de ses nuits loin de la maison familiale et que Clive craignait mariage était à peu près terminé.

Le duo a ensuite confirmé leur séparation secrète sur Instagram l’année suivante, mais ce n’est que cette année que la « vraie raison » a finalement été découverte.

Amanda avait quitté Clive avec l’homme d’affaires de 71 ans Robert Davies – l’ex-femme de Robert alléguant que le couple avait une liaison depuis 2018, la même année que Our Yorkshire Farm est arrivé sur les écrans.

L’affaire a été découverte il y a seulement un an lorsqu’une lettre d’amour qu’Amanda lui avait écrite a été retrouvée dans le coffre de sa voiture par sa femme choquée.

Depuis lors, Robert a divorcé de sa femme et Amanda a évité l’intrusion en fermant mystérieusement les visites publiques à Ravenseat.

Les fans ont dit à Raven à quel point Amanda leur manquait, l’un d’entre eux disant: « Mlle mises à jour de votre mère à propos de la ferme, mais agréable de voir vos mises à jour. Xxx. »

Comme un autre l’a écrit : « Aww c’est toujours bon de voir des messages de toi. Les messages de ta mère me manquent vraiment car je la suis depuis toujours. Je vous envoie beaucoup d’amour.

