Raven Owen de notre ferme du Yorkshire est aux antipodes de la série Channel 5 dans une robe glamour dos nu

Raven Owen, de NOTRE Yorkshire Farm, a laissé les fans évanouis alors qu’elle montrait la chair dans ses récentes photos de vacances.

La mini-fille d’Amanda Owen était « absolument magnifique » dans une robe moulante alors qu’elle profitait de quelques rayons.

Raven Owen était magnifique alors qu’elle posait pour des photos de vacances sur un balcon[/caption] Instagram

La jeune femme de 22 ans est actuellement en vacances avec ses amis en Grèce[/caption]

La star de Our Yorkshire Farm a récemment quitté sa famille dans leur ferme de Ravenseat pour partir en vacances avec ses amis proches.

La jeune femme de 22 ans a ravi ses 41 000 abonnés Instagram avec un rare carrousel de photos de vacances d’Athènes, en Grèce.

Raven a utilisé ses réseaux sociaux et a mis en ligne une pléthore de clichés impeccables baignés de soleil de son voyage.

Parmi les images, la star de Channel 5 a été vue posant sur un balcon tout en canalisant son mannequin intérieur, portant une robe longue dos nu à fleurs bleu pastel.

Une autre photo montre Raven profitant d’une pause l’après-midi sous un groupe d’arbres tout en portant la même robe.

Elle accompagnait sa robe d’été élégante d’une paire de boucles d’oreilles et portait ses tresses de cuivre foncé dans un chignon ludique.

La collection de photos comprenait également un rare aperçu de son voyage heureux avec un groupe d’amis proches et de nombreuses photos de rues pittoresques.

Elle a légendé le message : « Premier jour au soleil Coup de soleil en attente.

Ses abonnés ont rapidement répondu au message avec des compliments et des vœux, l’un d’entre eux disant : « Rav absolument époustouflant !! Passez le meilleur moment.

Un autre s’est exclamé : « Jolie robe. Profitez de vos vacances.

Un troisième a ajouté : « Robe parfaite pour bronzer, mais ne brûle pas. »

Un quatrième a écrit : « C’est bon de vous voir si heureux et en bonne santé », suivi d’un emoji souriant.

Raven a rarement joué dans Our Yorkshire Farm, mais elle a partagé quelques aperçus de son passage dans la série et de sa dynamique familiale dans une interview avec The Sun.

Elle a déclaré : « Le pire dans le fait d’être dans une grande famille, c’est qu’on n’a pas vraiment la paix.

« Mais le mieux, c’est qu’il y a toujours quelqu’un à qui parler et s’entraîner à coiffer les gens.

«C’est amusant quand vous ouvrez le tiroir de quelqu’un, que vous en sortez tous les vêtements, puis que vous stylisez les tenues de tous vos frères et sœurs.

« J’ai déjà eu Reuben en robe, et c’était génial! »

En 2022, la mère de Raven, Amanda, a parlé de son éducation rurale et de la manière dont elle a façonné son avenir.

À propos de sa mention très bien de l’Université York St John, Amanda a déclaré à Christine Lampard à propos de Lorraine : « Elle a obtenu une première en biomédecine, c’est son truc, c’est sa réussite. Ce n’est pas ma réussite ni celle de Clive.

Elle a ajouté : « En tant que parents, je crois que son éducation rurale, le genre d’enfance que nous avons eu le privilège de pouvoir donner à ces enfants, leur a donné l’indépendance, la force et la résilience nécessaires pour pouvoir aller de l’avant et faire ce qu’ils veulent. »

Raven est l’aîné d’Amanda et de son ex-mari Clive, qui sont également les parents adorés de Reuben, 19 ans, Miles, 17 ans, Edith, 14 ans, Violet, 12 ans, Sidney, 11 ans, Anna, neuf ans, Clemmie, sept ans et Nancy. , six.

Raven avait été surnommé le jumeau de la bergère Amanda Owen[/caption] Instagram

Raven a publié des photos de vacances sur son Instagram alors qu’elle passe du temps loin de sa famille[/caption]