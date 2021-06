Raven, l’aînée d’Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire, révèle ce qu’elle déteste d’être une grande famille avec huit frères et sœurs

RAVEN Owen, l’aînée des enfants de Our Yorkshire Farm, a révélé ce qu’elle déteste le plus d’avoir huit frères et sœurs plus jeunes.

L’étudiante de 20 ans a parlé de ses sentiments dans un épisode prolongé de Our Yorkshire Farm.

Raven est régulièrement vue en train d’aider ses parents à s’occuper des plus jeunes enfants[/caption]

Raven a balancé le pour et le contre de faire partie d’une grande famille et a déclaré : « La pire chose à propos d’être dans une grande famille, c’est que vous n’avez pas vraiment beaucoup de paix.

« Mais le mieux, c’est qu’il y a toujours quelqu’un à qui parler, entraînez-vous à coiffer les gens.

«C’est amusant quand vous ouvrez le tiroir de quelqu’un et que vous sortez tous les vêtements, puis que vous stylisez les tenues de tous vos frères et sœurs.

« J’ai déjà eu Ruben en robe et c’est génial ! »

Raven est l’aîné des neuf enfants des parents Clive et Amanda Owen[/caption]

Raven, qui aime les animaux, étudie maintenant pour devenir vétérinaire[/caption]

La jeune – qui fait des apparitions dans Our Yorkshire Farm – a également révélé que lorsque ses parents sont occupés à la ferme, elle assume des responsabilités de garde d’enfants.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: «Quand mes parents vont à la ferme et des trucs comme ça et qu’ils ne peuvent pas emmener les petits, ils me laissent habituellement pour les surveiller et s’assurer qu’ils vont bien.

« C’est beaucoup plus de responsabilité et des trucs comme ça », a-t-elle commenté.

Raven a ajouté que même si le fait d’avoir une grande famille peut sembler étrange aux étrangers, « dans [her] les yeux [they] sont juste assez normaux par rapport aux familles des autres »





Raven étudie maintenant pour devenir vétérinaire à l’université mais à l’époque où elle vivait à la maison, elle a expliqué : « Nous avons tous nos propres petits boulots. Le mien est généralement de faire les chevaux et de surveiller les petits enfants.

« Parfois, vous vous levez et vous vous dites « oui prêt à voir le jour prêt à travailler et tout ça ».

« D’autres matins, vous vous levez et vous vous dites » oh non, je ne veux pas. » Mais, généralement, vous vous dites « oui, je peux le faire ».

La bergère Amanda Owen a les mains pleines avec tous ses enfants et le travail agricole[/caption]

Les parents agriculteurs de Raven, Clive, 66 ans, et Amanda, 46 ans, se sont mariés en 2000 et sont également les parents de Reuben, 17 ans, qui vient de commencer son apprentissage de mécanicien ; milles, 15 ; Édith, 12 ans ; Violette, dix ; Sidney, neuf ans ; Anne, sept ans ; Clemmie, cinq ans ; et Nancy, quatre.

Ils figurent tous régulièrement dans l’émission à succès Our Yorkshire Farm de Channel 5.

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5 et peut être regardé sur My5.