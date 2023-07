Raven et Reuben Owen de notre Yorkshire Farm rompent leur silence après la fermeture de la ferme Ravenseat aux visiteurs

Les enfants d’AMANDA Owen, Raven et Reuben, ont rompu leur silence après que leur mère ait fermé de manière inattendue leur ferme familiale, Ravenseat.

La bergère autoproclamée du Yorkshire a récemment publié un avis confirmant que les visiteurs ne sont plus autorisés à visiter la ferme de Channel 5.

Instagram

Raven Owen et son frère ont passé sous silence la fermeture de Ravenseat[/caption] Instagram

Reuben a partagé une photo de lui faisant du dirtbike à la place[/caption] Instagram

Amanda a récemment pris la décision de fermer la ferme aux visiteurs[/caption]

Il semble qu’Amanda ait pris la décision après une série de troubles personnels après que sa liaison de cinq ans a été révélée.

Les enfants de Our Yorkshire Farm ont maintenant rompu leur silence sur les réseaux sociaux et ont choisi d’ignorer le mystère entourant la fermeture de la ferme pour montrer leurs derniers efforts personnels.

Reuben, 18 ans, qui a déjà décroché sa propre série dérivée, a choisi de partager une photo de lui en train de faire du vélo tout-terrain pendant le week-end.

Il a déclaré: « Le bon moment de plaisir à la montée de bainbridge a malheureusement été un peu écourté en raison d’un problème de glucides. »

Il est apparu qu’il faisait référence au carburateur qui alimente le moteur en air et en carburant.

Ailleurs, Raven, qui est revenue de ses études universitaires, a montré qu’elle se réinstallait dans la vie à la ferme dans les Yorkshire Dales avec sa famille.

Elle a partagé une rafale de clichés, y compris son équitation sur un cheval ainsi qu’une promenade avec certaines de ses sœurs.

Raven a légendé le message: « Une journée ensoleillée bien dépensée (je promets que je suis plus heureux que j’en ai l’air). »

Amanda dirige toujours la ferme tout en s’occupant de ses neuf enfants, cependant, un avis est soudainement apparu sur son site Web Yorkshire Shepherdess annonçant sa fermeture.

Il disait: «Ravenseat Farm est fermé aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre, donc malheureusement nous ne servons pas de thés à la crème.

« Merci de votre compréhension, Amanda. »

Il n’y avait aucune autre explication d’Amanda, 48 ans, pour la fermeture.

Les membres du public peuvent généralement visiter la ferme pour des thés à la crème de mai à octobre entre midi et 16 heures.

Le nouvelles survient quelques jours seulement après que The Sun a révélé en exclusivité que l’amant d’Amanda divorce de son ex-femme.

Robert Davies, 71 ans, a eu une aventure secrète de cinq ans avec Amanda, leur liaison ayant été révélée en avril par la femme de Robert, Yasumi, 56 ans, après avoir trouvé une lettre d’amour d’Amanda dans le coffre de sa voiture.

Il disait : « Robert, la vie est trop courte et le bonheur est trop rare. Je t’aime. »

Le concepteur de sites Web marié à cinq reprises, Robert, se prépare maintenant à un autre divorce – dans l’espoir d’épouser la mère de neuf enfants, Amanda.

Elle s’est séparée de son mari co-star Clive, 68 ans, l’année dernière après 21 ans ensemble.

Une source a déclaré: « Robert a entamé une procédure de divorce avec Yasumi.

« Elle trouve cela très difficile et stressant. Cela a été 12 mois terribles pour elle et ça ne devient pas plus facile.

«Robert a emménagé dans une propriété louée et fait pression pour que la procédure judiciaire soit réglée.

« Yasumi soupçonne qu’il veut obtenir le divorce le plus tôt possible afin que lui et Amanda puissent être ensemble. »

Instagram

Elle traîne avec ses sœurs dans les Dales[/caption] Notre ferme du Yorkshire

Amanda a récemment fait face à des bouleversements dans sa vie personnelle[/caption]