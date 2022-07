Ravel Morrison rejoint Wayne Rooney à DC United

DC United a signé Ravel Morrison sur un transfert gratuit en utilisant Targeted Allocation Money.

Morrison, 29 ans, a joué sous l’entraîneur de DC United Wayne Rooney à Derby County. International jamaïcain, Morrison a commencé sa carrière avec Manchester United et a également joué pour West Ham United, Lazio, Sheffield United et ADO Den Haag.

“Wayne a travaillé en étroite collaboration avec Ravel lorsqu’il était directeur du comté de Derby”, a déclaré Dave Kasper, président des opérations de football de DC United, a dit.

“Ravel est un talent incroyable et sa capacité à créer et à marquer des buts est impressionnante. Il a joué au plus haut niveau au cours de sa carrière et sa vision, sa créativité et sa capacité sur le ballon seront un énorme atout pour nous.”

✍️ Encré en noir et rouge ⚫️🔴#VamosUnited || @MorrisonRavel – DC United (@dcunited) 21 juillet 2022

Au cours de 38 apparitions pour Derby sous Rooney, Morrison a marqué cinq buts et en a inscrit quatre autres.

“Ravel est un joueur dynamique et passionnant qui a de l’expérience au niveau élite en Europe et au Mexique”, a déclaré Lucy Rushton, directrice générale de DC United.

“C’est un milieu de terrain de haut niveau avec d’excellentes capacités techniques et une polyvalence de position. Son intelligence de jeu et sa capacité d’attaque polyvalente lui permettent de s’intégrer parfaitement dans le système et le style que Wayne veut jouer. Nous sommes impatients de l’intégrer à la liste. et le faire contribuer sur le terrain dès que possible.”