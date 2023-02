Raveena Tandon s’ouvre sur sa honte corporelle à Bollywood, dit “on m’appelait les cuisses du tonnerre”

Raveena Tandon, qui est l’une des plus grandes actrices de Bollywood, a conquis des millions de cœurs avec ses films et ses chansons dans les années 90. Même lorsque son numéro emblématique Tip Tip Barsa Paani a été recréé par un acteur de premier plan Katrina Kaif de la dernière génération.

Dans sa récente interview, Raveena a parlé de problèmes allant de la honte corporelle aux magazines à potins toxiques qui pourraient ruiner la carrière de quelqu’un. Alors qu’on l’interrogeait sur les magazines à potins des époques révolues, Raveena a déclaré sans ambiguïté : “Les magazines à potins des années 90 étaient les pires. qui étaient les pires ennemies des femmes, qui faisaient honte aux femmes, qui faisaient honte aux femmes et feraient tout leur possible pour faire tomber une autre femme. Aujourd’hui, elles errent comme les plus grandes féministes, je me demande quand est-ce arrivé? eux… (rires).”



Très peu de gens savent que l’actrice a été honteuse dans l’industrie. Tout en parlant de la même chose, l’acteur de Daman a déclaré : “Non, non, s’il vous plaît, on m’a appelé beaucoup de choses. Ke kholo des années 90, TT, cuisses de tonnerre… manquez ceci et manquez cela…”



L’acteur a poursuivi : “En fait, j’étais grassouillet. J’ai commencé à 16 ans et demi, et j’étais plein de graisse de bébé… qui n’a toujours pas disparu. Bien que je m’en fiche maintenant, je suis comme ça, Je suis comme ça, dommage !” Lorsqu’on lui dit qu’elle exagère les faits, Raveena déclare : “Je me souviens de certains de ces titres. Et pas seulement moi, mais certaines autres héroïnes s’appellent aussi comme ça. , ce qu’ils ont fait, c’est que… premièrement, toutes ces femmes rédactrices en chef tomberaient amoureuses des héros. Et ce que les héros ont dit était les derniers mots. S’il voulait attaquer une femme, la femme serait éreintée, honteuse, littéralement, elle carrière ruinée dans les magazines avec des articles désagréables publiés à son sujet. Il y avait tellement d’articles faux publiés parce qu’un héros est allé dire : ‘Acha, uske bare me aab aisa likh do… et ce serait le dernier mot. Et s’il y avait des excuses, ce serait sur la dernière ligne de certains autres numéros du magazine, il serait écrit “l’histoire racontée plus tôt s’est finalement avérée fausse”. Et qui lira ça alors ? A cette époque, les gros titres hurlants faisaient déjà la une des journaux, n’est-ce pas ?”

Raveena a conclu qu’elle était totalement mécontente de la “méchanceté” du journalisme des années 90 et a décidé de faire une pause après son mariage.





