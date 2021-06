Raveena Tandon souhaite son anniversaire à sa fille Chaya et l’appelle « mon budhape ka sahara »

La fille de Raveena Tandon, Chaya, qu’elle a adoptée il y a de nombreuses années, a aujourd’hui un an de plus. Mère, Raveena est allée sur Instagram et a publié une série de photos de l’enfance de sa fille jusqu’au jour où elle s’est mariée pour fêter son anniversaire et a partagé le message le plus doux.

Le partage des photos sur sa page Instagram officielle montre un lien étroit entre la mère et la fille. Chaya peut également être vu avec quelques membres de la famille sur les photographies.

Le message d’anniversaire disait: « Joyeux anniversaire mon bébé, mon meilleur ami, ma caisse de résonance, mon super-réalisateur, mon budhape ka sahara, ma gentille et attentionnée petite fille, @chaya.mm, tu es la meilleure chose qui soit arrivée pour moi… passez une bonne journée et encore plus d’années à venir. Je vous aime! Bénédictions de vos trois mamans, tante Veena, Dolla bhabi et moi, vous êtes spécial et vous le savez.

Raveena Tandon a récemment attiré beaucoup d’attention de la part des fans lorsqu’elle a posté une vidéo d’elle-même en train de creuser le sol pour retirer le plastique de sa propriété. Les gens ont réagi en lui demandant si elle avait elle-même déterré le plastique sur laquelle elle a posté une autre vidéo où l’ensemble du processus a été documenté.

Son message disait : « Haan bhai sach mien kiya, beaucoup d’entre vous m’ont demandé si je l’avais vraiment déterré !? Plus tôt, je venais de poster une petite vidéo, je ne voulais pas vous pakao avec mes compétences de creuseur, dont je ne savais pas qu’il était tourné, chalo Shubhratri ji! Jai Ramjiki. »