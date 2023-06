Raveena Tandon souhaite à sa fille adoptive Chaya Tandon son anniversaire avec une note sincère

L’actrice Raveena Tandon a écrit une note sincère à l’occasion de l’anniversaire de sa fille, Chaya Tandon. Raveena a partagé une bobine sur son Instagram éditée avec des photos de retour de Raveena avec Chaya. Raveena et la fille de son mari Anil Thadani, Rasha, sont également vues sur l’une des photos.

Raveena a partagé la bobine avec la légende qui dit : « Joyeux anniversaire mon OG Pudding ! @chaya.mm Que le seigneur Shiva réalise tout ce que ton cœur désire et t’apporte le bonheur à chaque pas que tu fais dans la vie… Yashasvi Bhava ! tu mérites tout l’amour toute la joie que ce monde peut vous donner .. alors allez-y et saisissez et vivez chaque moment d’or de la vie .. vous avez toujours mes bénédictions parce que je crois en vous.

Voici la bobine





En 1995, Raveena a adopté deux filles, Pooja et Chaya. Partageant son point de vue sur l’adoption, Raveena a dit à Pinkvilla qu’il y avait quelque chose chez elles (les filles) qui lui faisait sentir que le fait que j’ai 21 ans n’avait pas d’importance. « Je peux dire que cela a été la meilleure décision de ma vie », a déclaré Raveena. Elle a ajouté : « Je chéris chaque instant que j’ai partagé avec eux, de les prendre dans mes bras pour la première fois jusqu’à les accompagner dans l’allée. » Raveena s’est mariée avec le distributeur de films Anil Thadani en 2004 et a deux enfants, sa fille Rasha Thadani et son fils Ranbirvardhan.

Sur le front du travail, Raveena a été vue pour la dernière fois dans le chapitre 2 de KGF. Elle sera ensuite vue avec Sanjay Dutt, Parth Samthan et Khushali Kumar à Ghudchadi. En dehors de cela, elle a également Patna Shukla dans le pipeline.