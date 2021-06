Raveena Tandon s’inquiète de la mort d’animaux en traversant les routes | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice de Bollywood Raveena Tandon s’est adressée aux médias sociaux dimanche pour exprimer sa préoccupation pour les animaux qui meurent en essayant de traverser les routes.

L’actrice a partagé des photographies et des vidéos d’un tigre nommé ‘Bajrang’ qu’elle a repéré lors d’un safari à l’intérieur de la réserve de tigres de Bandhavgarh, dans le Madhya Pradesh. Dans l’une des vidéos, on peut voir Bajrang traverser une route pour se rendre dans l’autre partie de la jungle.

« Et de grands jours en sont faits !! Départ tardif, mais nous avons eu de la chance alors que nous entrions dans le parc par le #magadhigate. J’ai vu le magnifique #bajrangthetiger sauter par-dessus et traverser la route dans l’autre partie de la jungle », Raveena a écrit dans un post Instagram.

« Heureusement, ces chauffeurs de camion étaient assez décents pour le respecter et lui donner son espace pour une traversée en toute sécurité, une grande partie de notre faune n’a pas cette chance, nous perdons beaucoup de notre belle faune dans les accidents de la route, besoin de l’heure pour nos gouvernements d’État pour réduire la circulation sur ces routes, arrêtez de couper à travers les forêts et faites plus de passages aériens pour la faune. #bandhavgarh « , a ajouté l’actrice exprimant son inquiétude.

Partageant des photos d’elle sur Instagram, l’actrice a écrit : « Quand vous suivez votre passion, vous commencez à vivre votre rêve… »

Raveena s’est rendue dans la réserve de tigres de Bandhavgarh plus tôt cette semaine avec sa famille.