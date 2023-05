Raveena Tandon révèle son équation avec l’ex Akshay Kumar et son ex Shilpa Shetty et cela vous laissera surpris

La relation entre Raveena Tandon et Akshay Kumar était populaire dans les années 90. Les deux ont créé des vagues dans l’industrie avec leurs rapports de rencontres. En fait, les deux se sont brièvement fiancés dans les années 1990, mais ils ont rompu et se sont séparés. Akshay Kumar est ensuite sorti avec Shilpa Shetty et Priyanka Chopra avant de se marier avec Twinkle Khanna. L’acteur a partagé une chimie torride avec Raveena Tandon et ils étaient les jodi les plus aimés de Bollywood. L’actrice de Mohra s’est récemment ouverte sur son équation avec son ex et son ex Shilpa Shetty.

Le couple qui s’est séparé après avoir failli se marier est maintenant vu partager publiquement un bon lien. Parlant de son équation avec Akshay Kumar, Raveena Tandon révèle qu’elle partage toujours une amitié avec lui malgré leur relation passée. Plus tôt ce mois-ci, les deux ont récemment été vus ensemble lors d’un événement de mode à Mumbai. Leurs fans étaient ravis de leurs retrouvailles après que leurs photos et vidéos soient devenues virales. Dans une conversation avec ETimes, Raveena Tandon a déclaré qu’elle était toujours amie avec Akshay Kumar. L’actrice a ajouté qu’elle avait une très haute opinion de lui et qu’il fallait le respecter et éventuellement passer à autre chose. Elle a en outre mentionné qu’elle pense qu’il est l’un des piliers les plus solides de l’industrie cinématographique.

Dans la même interview, elle a également parlé de son lien avec l’ex Shilpa Shetty de Kumar. L’actrice a déclaré qu’elle était devenue une amie proche de Shilpa. Avec le temps et l’expérience, ils se sont liés. L’actrice a également révélé que les deux sœurs Shetty (Shilpa et Shamita) sont des amies proches de son mari et qu’elles partagent de bons et de mauvais moments ensemble.

Sur le front du travail, Raveena Tandon a été vue pour la dernière fois en train de jouer un rôle central dans la vedette de Yash, KGF 2. Plus tôt cette année, elle a reçu le prix Padma Shri du président de l’Inde. Draupadi Murmu. Elle sera ensuite vue dans l’écran de partage de Ghudchadi avec Sanjay Dutt.

D’autre part, Akshay Kumar a plusieurs projets en cours. Il collaborera avec la co-vedette de Kesari Parineeti Chopra dans Capsule Gill. Il a OMG 2 – Oh My God dans le pipeline aux côtés de Yami Gautam et Pankaj Tripathi. Il sera également vu dans le remake de Soorarai Pottru, Gorkha et Bade Miyan Chote Miyan.