Raveena Tandon révèle pourquoi elle était discrète sur l’adoption de ses filles

L’actrice Raveena Tandon était l’une des actrices populaires des années 90. Elle était sur le point de donner des succès consécutifs, et ses performances ont également suscité les éloges des masses et des classes. Pendant ces périodes, l’actrice a pris une décision courageuse en adoptant des enfants et elle a adopté deux filles, Pooja et Chaya. Cependant, elle a gardé l’adoption secrète du public et est restée discrète à ce sujet.

Maintenant, l’actrice a enfin parlé de son silence. En parlant à RJ Sidharth Kanan Raveena a révélé que lorsqu’elle a adopté les filles, elle ne leur a pas parlé au départ, jusqu’à ce qu’elles aient passé leur 10e année. Elle a en outre ajouté qu’après le 10, les filles ont commencé à traîner avec elle pendant les tournages.

L’actrice de « Ziddi » a en outre ajouté qu’elle avait peur de dire quoi que ce soit à ce sujet car elle pensait que les magazines déclareraient que Raveena était secrètement devenue mère et spéculeraient sur le père. Raveena a souligné que c’était une époque laide. ‘Itna gandh tha unke me dérange.’ Ainsi, elle a décidé de garder le silence pour esquiver de telles histoires désobligeantes.

Raveena Tandon s’est mariée avec l’homme d’affaires Anil Thadani et ils ont la chance d’avoir deux enfants, Rasha et Ranbirvardhan. Les filles adoptives de Raveena sont heureusement mariées et ont la chance d’avoir leurs enfants.

Tout en parlant à Film Companion, Raveena a déclaré qu’elle avait été liée à des hommes avec lesquels elle partageait des relations platoniques et se souvenait d’avoir été liée une fois à son propre frère. Raveena a dit qu’elle pleurerait de dormir et que chaque mois, elle redouterait un autre tabloïd bavard déchirant sa réputation et sa crédibilité alors qu’elle ne cessait de se demander pourquoi? À Film Companion, Raveena a déclaré : « Je me souviens de très nombreuses nuits blanches pendant lesquelles je m’endormais en pleurant et je redoutais chaque mois, un autre tabloïd jaune et bavard me déchirant complètement, ma crédibilité, ma réputation, mes parents en lambeaux et moi se demanderait: ‘De quoi s’agit-il?’. »

« Ils m’ont mis en contact avec mon propre frère et Stardust a également écrit à ce sujet. ‘Il y a un beau garçon blond qui vient déposer Raveena Tandon, nous avons découvert le petit ami de Raveena Tandon’. Nous avons vécu cela.

Sur le plan du travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans la série Netflix, « Aranyak », et elle sera également vue dans le drame d’action très attendu « KGF Chapter 2 » face à la rock star de Kannada, Yash, Sanjay Dutt.