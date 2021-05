L’acteur Raveena Tandon, qui est une utilisatrice active des médias sociaux, a récemment expliqué comment elle se sent appelée « nani » à l’âge de 46 ans.

Pour l’inverse, les filles adoptives de Raveena, Pooja et Chhaya, ont toutes deux la chance d’avoir leurs propres enfants et mènent une vie de bonheur conjugal. Chhaya est une hôtesse de l’air et Pooja un gestionnaire d’événements.

Dans une interview avec un portail de divertissement, Raveena a révélé que lorsqu’elle a adopté ses filles à l’âge de 21 ans, l’aînée avait 11 ans.

Elle a dit à MissMalini: « Techniquement, à la minute où ce mot vient, les gens pensent que vous avez entre 70 et 80 ans. Quand j’ai accueilli mes filles, j’avais 21 ans et mon aîné en avait 11 ans. Elle a eu son bébé, donc elle ressemble plus à une amie, mais techniquement, je suis une figure de maman pour elle dans sa vie. C’est ce qui équivaut à être une grand-mère, alors c’est comme ça. «

Plus tôt, dans une interview avec Pinkvilla, Raveena avait déclaré que l’adoption des filles était la « meilleure décision de sa vie ».

Elle avait dit: « Il y avait quelque chose à leur sujet qui m’a fait sentir que le fait d’être un jeune de 21 ans n’a pas d’importance. Je peux dire que cela a été la meilleure décision de ma vie. Je chéris chaque instant que j’ai partagé avec eux, de les prendre dans mes bras pour la première fois à les promener dans l’allée. «

En 2018, dans une interview de Verve, Raveena avait déclaré: «Depuis le moment où j’ai tenu les mains des filles lorsque nous prenions notre premier vol, jusqu’à leur promenade dans l’allée, jusqu’à la prise de mon premier petit-enfant dans mes bras, chaque instant a été inestimable. »

Pendant ce temps, Raveena était récemment dans l’actualité après avoir partagé une photographie en noir et blanc de l’oncle Chintu (Rishi Kapoor) et du mariage de la tante Neetu, que l’acteur décédé avait apparemment demandé à Raveena de chercher à inclure dans son autobiographie « Khullam Khulla: Rishi Kapoor Non censuré ».

À côté de la photo en noir et blanc, Raveena a écrit: « J’ai trouvé un bijou. Un peu trop tard cependant. Merci @juuhithesoniibabbar d’avoir trouvé cette photo. L’oncle Chintu n’arrêtait pas de me demander cette photo à mettre dans son autobiographie. Et certains comment j’avais perdu l’original. Je l’ai trouvé. Alors c’est moi qui suis debout avec l’oncle chintu, à son mariage. J’aurais aimé l’avoir eu un peu plus tôt. Néanmoins, c’est un trésor pour moi. #treasuredmemories @ neetu54 (sic). «

L’acteur est marié au distributeur de films Anil Thadani, avec qui elle a deux enfants – sa fille Rasha et son fils Ranbirvardhan.