Raveena Tandon publie une preuve vidéo après que les fans lui demandent si elle a vraiment creusé dans sa ferme

Raveena Tandon a partagé dimanche 30 mai un petit clip sur ses réseaux sociaux d’elle en train de creuser la boue du sol. Vêtue d’un haut rayé, d’un short blanc et d’un masque sur le visage, on peut voir l’acteur se frayer un chemin autour de la pelle pour se débarrasser du plastique de sa ferme.

Cependant, plusieurs utilisateurs doutaient que l’acteur ait réellement creusé ou s’il s’agissait uniquement des médias sociaux. En réponse, Raveena a partagé lundi 31 mai une version étendue du clip en disant: « Haan bhai sach mien kiya (Oui, je l’ai vraiment fait), pour prouver qu’elle a vraiment fait le travail.

En partageant son message initial, Raveena a écrit: «Essayer de se débarrasser des restes de plastique laissés à la ferme par les travailleurs, dans mon gaon ka ghar. Un ramassage de plastique a également fait le tour du quartier. Un week-end bien dépensé !

Dans son post de suivi, Raveena a clarifié en disant: «Haan bhai sach mien kiya, beaucoup d’entre vous ont demandé si je l’avais vraiment déterré !? Plus tôt, je venais de publier une petite vidéo, je ne voulais pas vous pakao avec mes compétences de creusement dont je ne savais pas qu’il était tiré sur chalo Shubhratri ji! Jai Ramji.

Plus tôt ce mois-ci, la diva de Bollywood a partagé des photos de retour du dernier jour de tournage de « Aranyak ». Prenant sur Instagram, elle a écrit, #throwback Le dernier jour du tournage pour #aranyak . tous les sourires heureux en février. Manque le gang, l’action, le plaisir.. les jours heureux seront de retour. Je ne savais pas que j’allais manquer autant de travail ! Hahaha a toujours attendu cette pause entre les travaux, et attend maintenant une pause dans la pandémie, pour se remettre au travail ! #thistooshallpass et nous surmonterons cette fois aussi.

Côté travail, Raveena est prête à faire ses débuts dans le numérique avec la série Netflix « Aryanak » dans laquelle elle interprète le rôle d’un flic. Elle sera également vue dans le film d’époque Kannada ‘KGF Chapter 2’ qui met également en vedette Sanjay Dutt et l’acteur sud-indien Yash.