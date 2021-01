L’actrice de Bollywood Raveena Tandon a partagé vendredi ses vœux de nouvel an pour ses abonnés et ses fans sur les réseaux sociaux. Raveena a partagé une vidéo de Boomerang sur Instagram où elle avec sa famille marque la nouvelle année 2021 en portant un toast.

Les enfants de Raveena, Rasha et Ranbir, faisaient également partie du pain grillé et l’actrice a donc précisé qu’ils consommaient du jus sans alcool.

« Vive une bonne année! De nous tous à vous tous! Bonne année, May Ishwar vous garde tous en bonne santé, heureux et en sécurité. (Avertissement – du jus sans alcool a été utilisé dans les verres pour porter un toast) », l’actrice a écrit.

Dans un article séparé sur le réveillon du Nouvel An, Raveena a souligné l’importance d’exprimer sa gratitude pour ce que nous avons dans la vie.

« Surtout en cette année stressante, il est important de réfléchir à toutes les bénédictions que vous avez. La gratitude est quelque chose que nous devrions être en mesure d’exprimer en toute occasion, quelle que soit sa taille. Donc, en gardant à l’esprit que nous en avons tellement le chagrin et les pertes, nous devons remercier ceux qui, dans l’exercice de leurs fonctions, nous ont donné tout ce qu’ils avaient. Alors que cette dernière nuit de 2020 passe, je souhaite que la nouvelle aube apporte à tous l’amour paix, santé et bonheur. Puisse Ishwar apporter la prospérité et santé à tous. Om Namoh Shivaye. Jai Sai Baba, « partagea Raveena.