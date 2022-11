Raveena Tandon partage une vidéo de Masai Africa, la qualifie de “mauvais exemple” pour le tourisme animalier

S’approcher trop près d’animaux sauvages peut être dangereux. Rappelant la même chose, l’actrice Raveena Tandon a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé ce qu’elle a appelé un “mauvais exemple” de tourisme animalier. Elle a partagé une vidéo devenue virale. Dans la légende, elle mentionne comment elle a reçu cette vidéo via WhatsApp. Elle a également précisé que l’authenticité de l’emplacement n’a pas encore été vérifiée. ” Par Whatsapp. Impossible de vérifier l’authenticité de l’emplacement. (Tourisme photo en Afrique Masaï, mauvais exemple de tourisme animalier) TOUTEFOIS. Où que ce soit, c’est le pire comportement dans n’importe quelle jungle/forêt/réserve/parc », lit la légende.

Dans la vidéo, on peut voir deux léopards attaquer leur proie. Dès qu’ils attrapent le cerf, plusieurs voitures se rassemblent et entourent les créatures sauvages. De plus, dans la vidéo, les spectateurs peuvent être vus en train de cliquer constamment sur des images de l’incident, complètement indifférents aux risques qu’il peut représenter. Regarde:

HUMAINS ‍♀️. Via wassap. Impossible de vérifier l’authenticité de l’emplacement. (Tourisme photo en Afrique Masai, mauvais exemple pour le tourisme animalier) TOUTEFOIS. Où que ce soit, c’est le pire comportement dans n’importe quelle jungle/forêt/réserve/parc. pic.twitter.com/REQLlxrsGv – Raveena Tandon (@TandonRaveena) 3 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 43 000 vues. “La plupart des touristes viennent en Afrique de l’Est dans l’espoir de voir les soi-disant” Big 5 “, à savoir le lion, l’éléphant, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Eh bien, le Mara est l’un des rares endroits en Afrique où voir toutes ces 5 espèces animales est non seulement possible mais aussi assez probable lors d’un safari de 3 jours », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Interdisez-les, je sais que cela rapporte probablement beaucoup d’argent au tourisme mais c’est dégoûtant, personne ne devrait être autorisé à s’approcher aussi près, j’ai toujours voulu faire un safari mais pas plus !!”

Pendant ce temps, plus tôt, Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS), a publié une vidéo de la réserve de tigres de Panna dans le Madhya Pradesh. Le clip présentait un groupe d’hommes qui suivaient presque un tigre pour cliquer sur une image, jetant leur sécurité en l’air. Heureusement, le tigre a ignoré les hommes dans le cadre et a continué son chemin, sans faire de mal. Cependant, Nanda a souligné que les choses auraient pu être complètement fausses. Il a exhorté les individus à ne pas adopter un tel comportement irresponsable. L’officier de l’IFS a ajouté que les carnivores attaquent lorsqu’ils se sentent menacés, ce qui peut être catastrophique. Par conséquent, il est préférable de ne jamais le poursuivre et de toujours en être témoin à distance de sécurité.

“N’oubliez pas que si vous voyez un grand carnivore, il voulait que vous le voyiez. Il n’a jamais voulu être chassé. Le tigre peut vous mutiler à mort en vous sentant menacé. S’il vous plaît, ne recourez pas à ce comportement câblé », a tweeté Nanda avec la vidéo.

