Raveena Tandon partage une photo de retour de Rishi Kapoor et Neetu Kapoor du jour de leur mariage | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Raveena Tandon, qui est un utilisateur actif des médias sociaux, a partagé mercredi une vieille photo de l’acteur décédé Rishi Kapoor et Neetu Kapoor du jour de leur mariage.

L’acteur a pris son pseudo Instagram et a partagé une photo en noir et blanc du couple emblématique. Parallèlement, elle a écrit une note qui disait: « J’ai trouvé un bijou. Un peu trop tard cependant. Merci @juuhithesoniibabbar d’avoir trouvé cette photo. L’oncle Chintu n’arrêtait pas de me demander cette photo à mettre dans son autobiographie. »

Raveena a ajouté: « Et certains comment j’avais perdu l’original. Je l’ai trouvé. Alors c’est moi avec l’oncle chintu, à son mariage. J’aurais aimé l’avoir un peu plus tôt. Néanmoins, c’est un trésor pour moi. #Treasuredmemories @ neetu54. «

Sur la photo, on pouvait voir bébé Raveena souriant adorablement à la caméra alors qu’il se tenait à côté de Rishi et Neetu le jour de leur mariage. La mariée et le marié avaient l’air heureux alors qu’ils posaient avec les invités.

Rishi, qui était un acteur légendaire du cinéma indien, est décédé le 30 avril de l’année dernière et a laissé un vide dans le cœur des gens. Avant sa disparition, Rishi était à New York pour son traitement avec sa femme.

Le couple s’est marié le 22 janvier 1980 et partage deux enfants ensemble, Riddhima Kapoor Sahani et la superstar Ranbir Kapoor. Le couple a également joué ensemble dans des films comme «Zinda Dil», «Khel Khel Mein», «Amar Akbar et Anthony», «Do Dooni Chaar», entre autres.