Raveena Tandon partage une photo avec un fan de Londres qu’elle a refusé : « Une promesse tenue »

Raveena Tandon a finalement partagé Raveena Tandon a partagé une photo avec une fan avec qui elle a refusé de prendre une photo à Londres. Raveena Tandon a partagé une photo avec la fan sur ses stories Instagram et a écrit : « Une promesse tenue et tout est bien qui finit bien ! Je suis contente de t’avoir trouvé grâce aux réseaux sociaux. Bhav Patel. Que Dieu te bénisse ! » Pour ceux qui ont besoin d’un peu de contexte, voici la mise à jour. Raveena Tandon a écrit une note d’excuses sur son compte X après qu’un fan l’a contactée après s’être vu refuser une photo avec l’actrice à Londres. Raveena a écrit dans son message : « Oui Bhavin, je suis contente de t’avoir trouvé ! Mon frère. Je suis vraiment désolée pour ce jour-là. J’ai paniqué. Merci d’avoir contacté Reema, je te rencontrerai sûrement ici à Londres et nous prendrons une photo ensemble aussi… @bhavpatel07. »

Raveena Tandon a écrit une longue note sur ses réseaux sociaux expliquant pourquoi elle a paniqué et a baissé le ventilateur pour un selfie. « Salut, c’est juste pour que ce soit enregistré. Il y a quelques jours à Londres, je marchais et quelques hommes se sont approchés de moi, de toute façon j’ai entendu des choses pas très bonnes sur la situation de la criminalité ici, alors je me suis un peu retirée quand ils m’ont demandé si j’étais qui j’étais, et mon premier réflexe a été de dire non et de m’éloigner encore plus vite car j’étais seule, ils voulaient juste une photo je suppose, et la plupart du temps je m’exécute, mais après l’incident qui s’est produit à Bandra il y a quelques mois, cela m’a laissé un peu nerveuse et traumatisée, donc quand je suis avec des gens je vais bien, mais seule je suis toujours un peu nerveuse ces jours-ci », a écrit Raveena Tandon.

Raveena a écrit : « J’aurais probablement dû leur donner une photo car c’étaient peut-être des fans innocents, mais j’ai paniqué et je suis partie rapidement et j’ai juste demandé de l’aide à un agent de sécurité. Je me suis sentie vraiment mal après cet incident, et je voudrais m’excuser auprès d’eux par ce biais s’ils lisent, car ce n’était pas mon intention d’offenser. Je suis vraiment désolée. J’espère pouvoir vous rencontrer à nouveau et prendre une photo avec vous peut-être. J’essaie de mon mieux d’être accessible et normale, mais j’échoue parfois. Je suis vraiment désolée les gars. J’espère que vous lisez ceci et que vous savez que je n’aurais pas dû paniquer », a-t-elle écrit.

Pendant ce temps, Bhavin Patel a écrit qu’elle comprenait la situation de Raveena et qu’elle n’aurait pas dû chercher à s’excuser pour cela. « Je peux parfaitement comprendre du point de vue d’une femme que cela puisse être effrayant lorsque des hommes s’approchent, surtout lorsque vous êtes loin de chez vous. Et vous n’avez pas besoin de vous excuser et j’étais bouleversée par ce qui s’est passé parce que j’étais sous le choc. Quoi qu’il se soit passé, tu es toujours ma préférée. Après avoir lu l’histoire, mon respect a augmenté », a écrit Bhavin plus tôt dans l’un de ses messages sur les réseaux sociaux.

Raveena Tandon a été vue pour la dernière fois dans la série Karmma Calling de Disney Plus Hotstar. Elle y a joué le rôle d’Indrani Kothari.