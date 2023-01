Raveena Tandon partage un clip réconfortant d’un étranger aidant un martin-pêcheur coincé sur un tuyau gelé

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir du froid. Les animaux et les oiseaux sont tout aussi angoissés. L’actrice indienne Raveena Tandon a partagé un clip des serres d’un martin-pêcheur coincées sur un tuyau gelé. La petite créature peut être vue battant des ailes, mais incapable de se libérer. Vient ensuite un étranger aux mains chaudes prêt à apporter son aide. L’étranger attrape d’abord le corps du martin-pêcheur avant de poser son pouce sur ses serres. Il semble que rien ne fonctionne au début. Quelques instants de chaleur, cependant, changent tout. Bientôt le premier est libéré mais toujours dans les bras de l’inconnu. Il le tient et le regarde prendre son envol. Jetez un œil au clip ici:

The kingfishers legs were stuck on the frozen pipe. It was released by a warm soul by the warmth of his hand. 📩☃️ pic.twitter.com/jOj1xCGMw5

