Raveena Tandon partage des photos de divers animaux sauvés par elle, appelle sa maison « la maison de Dr Dolittle »

C’est un fait connu que Raveena Tandon est extrêmement passionnée par la nature et a un amour intense pour les animaux. L’acteur a récemment partagé une série de photos des différents animaux qu’elle a sauvés, notamment un chaton, un hibou, un singe, une perruche et une chauve-souris.

Raveena a partagé différentes photos où elle peut être vue tenant un bébé chaton, un magnifique hibou de couleur blanche et un lapin. Il y a aussi des photos où sa fille, Rasha Thadani tient un chiot, un chaton et un pigeon. Les photos présentent également une chauve-souris et un singe.

Raveena révèle que tous ces animaux ont été sauvés par elle alors qu’ils se présentaient chez elle, ‘Neelaya’. Elle ajoute qu’avec l’aide de PETA India, les animaux ont été réhabilités en toute sécurité dans de «bonnes maisons adoptives».

En partageant les photos sur Instagram, l’actrice a écrit : » Sauver ces bébés animaux est une chose courante à Neelaya, ma maison est devenue comme la maison du Dr Dolittle, 3 hiboux, un singe, un bébé chauve-souris, de nombreux pigeons, une perruche, des chatons en fait, il s’est présenté juste à notre adresse pour être sauvé, les hiboux sont arrivés, le singe est arrivé sur notre arbre, avec son collier et sa laisse pendant, de toute évidence, quelqu’un l’avait illégalement gardé captif et il s’est séparé, s’est échappé et s’est présenté à notre porte, et le bébé chauve-souris est tombé à plat d’un nid sur notre terrasse. Tous réhabilités avec succès. Merci aux amis de @petaindia. Les hiboux se sont envolés la nuit, le singe dans un refuge forestier et le bébé chauve-souris, le reste a eu de bonnes maisons adoptives.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Raveena sera vue dans le prochain film ‘KGF 2, face à la star de Kannada Yash. L’actrice jouera le rôle du politicien Ramiya Sen dans le film qui présente également Sanjay Dutt, Srinidhi Shetty, Prakash Raj et Anant Nag.