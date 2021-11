Raveena Tandon fait ses débuts en OTT avec l’émission originale de Netflix « Aranyak »

Les créateurs de la prochaine émission sur le meurtre et le mystère « Aranyak » ont publié la bande-annonce lundi. « Aranyak » (se référant à une forêt ou à un habitant de la forêt) se déroule dans la ville vallonnée fictive de Sironah. Raveena Tandon en tant que SHO Kasturi Dogra dirige l’émission Netflix tandis qu’Ashutosh Rana, Parambrata Chatterjee, Zakir Hussain, Meghna Malik et Indraneil Sengupta fournissent le soutien compétent.

Partageant la bande-annonce sur son compte Instagram, l’actrice de Mohra a écrit « Ek gunaah, aur itne saare gunegaar. Kya SHO Kasturi pata laga paayegi kaun sach bol raha hai, aur kaun jhoot? Sironah ke sach ke liye taiyaar rahiye, regardez Aranyak le 10 décembre . Uniquement sur Netflix. (Un crime et tant de criminels. SHO Kasturi pourra-t-il découvrir qui dit la vérité et qui ment ? Préparez-vous à découvrir la vérité sur Sironah).

Dans la bande-annonce, on peut voir que dès qu’Angad Malik (Parambrata Chatterjee) est prêt à remplacer Kasturi Dogra (Raveena Tandon) du poste de police local, le chaos commence. Une femme signale que sa fille et son petit ami sont portés disparus. Les deux policiers commencent leur recherche effrénée menant à la révélation de sombres secrets dans la mystérieuse ville de Sironah.

Lors du lancement de la bande-annonce, le producteur Siddarth Roy Kapur a déclaré : « Chez Roy Kapur Films, nous sommes toujours à la recherche d’histoires uniques et diverses, et Aranyak en fait certainement partie. Nous sommes heureux d’approfondir notre relation avec Netflix après Yeh Ballet, et j’ai l’intention de continuer à construire un partenariat créatif solide à l’avenir. Il ajoute: « Rohan, Vinay et l’équipe ont donné vie à des personnages multidimensionnels du monde intrigant d’Aranyak, qui a été magnifiquement conceptualisé et écrit par Charu. Nous espérons que le public se connectera à l’histoire et ressentira le frisson et frissons tout en étant complètement engagé et diverti.

Le showrunner Rohan Sippy a ajouté : « Aranyak est un rêve devenu réalité pour beaucoup d’entre nous. Je me souviens quand Charu m’a raconté son expérience pendant ses vacances dans l’Himachal, où il a rencontré cette policière intrigante et fascinante et qui a déclenché l’idée du personnage de Kasturi. L’histoire à partir de là a été fascinante à construire. C’était super de travailler à nouveau avec Sid après 15 ans et avec Vinay qui a apporté cette excitation et cette énergie au projet. Et pour couronner le tout, travailler avec Raveena près de 30 ans après le début de notre association l’a rendu encore plus spécial.

Le réalisateur de l’émission, Vinay Waikul, a parlé de son expérience lors de la réalisation de l’émission. Il a déclaré: « Faire une série est une expérience joyeuse mais aussi un peu un défi, surtout quand vous devez créer un tout nouveau monde dans lequel le public doit investir. Le genre est quelque chose qui m’attire ainsi qu’un large éventail du public et avec Aranyak, nous avons eu beaucoup à explorer avec les acteurs ainsi que le traitement global du spectacle. Vous avez des personnages auxquels vous pouvez vous identifier, des rebondissements imprévus et un linceul de mystère qui vous ravit et vous donne envie d’en savoir plus. Travailler avec un ensemble de membres d’équipage et d’acteurs talentueux qui se sont réunis en tant qu’unité a rendu l’expérience beaucoup plus agréable. »

Partageant de plus amples détails, Tanya Bami, responsable de la série, Netflix India, a déclaré: «Nous sommes ravis de présenter Aranyak, une série policière en couches se déroulant dans une petite ville vallonnée avec des habitants mystérieux cachant des secrets aussi sombres que les forêts qui les entourent. Nous sommes ravis que Raveena Tandon fasse ses débuts en streaming avec nous en tant que flic local très nuancé, complexe et graveleux, Kasturi. Aranyak lance une série de séries saines que nous sommes vraiment ravis de proposer à notre public tout au long de 2022. Nous avons un mélange de tout ce que nos membres aiment. Des drames et des thrillers passionnants, des saisons préférées des fans qui reviennent, des talents en tête d’affiche et un mélange des créateurs les plus excitants et éclectiques.

La série est produite par Roy Kapur Films et Ramesh Sippy Entertainment, dirigée par Rohan Sippy, réalisée par Vinay Waikul et écrite par Charudutt Acharya. Il commence à être diffusé sur Netflix India à partir du 10 décembre 2021.