Raveena Tandon et Shilpa Shetty célèbrent ensemble les festivités de la journée

Les actrices de Bollywood ne manquent jamais de nous hypnotiser avec leurs looks, surtout pendant les saisons festives. Aujourd’hui, à l’occasion de Karwa Chauth, nos sublimes grandes dames de Bollywood célèbrent le festival dans les plus belles tenues indiennes.

Jeudi, l’actrice Raveena Tandon et Shilpa Shetty ont célébré ensemble les festivités diurnes de Karwa Chauth au domicile du producteur Nidhi Dutta. S’adressant à Instagram, Raveena a publié plusieurs images et vidéos des célébrations. Dans l’un des clips, on peut voir Shilpa montrer son Mehendi alors que Raveena sourit.









Raveena a également donné aux fans un aperçu de son Mehendi orné des noms de ses enfants Rasha et Ranbir. “La plupart du temps, nous travaillons tous dur et la vie prend le dessus, le temps passe vite, mais la saison des fêtes, c’est quand on lâche prise… Vivre et laisser vivre, aimer, vivre, rire, célébrer tous les jours… c’est ce que nous sommes tous à propos de ..merci @bindiyadutta6, @nidhiduttaofficial et mon bébé @siddhid11 d’avoir toujours été des hôtes incroyables”, a écrit Raveena en légende du post.





Pour l’occasion propice, Raveena portait une tenue ethnique jaune avec des bijoux lourds, tandis que Shilpa a choisi de s’habiller dans une tenue colorée rouge, blanche et verte.

En regardant de plus près sa tenue de Karwa Chauth, elle a téléchargé une bobine et a écrit : “L’amour est dans l’air”. Karwa Chauth. “Shilpa a également publié une coupure de presse de ses festivités – un aperçu de son Mehendi et a ajouté les hashtags #mehendi et #KarwaChauth. Raveena est heureusement mariée à son mari, Anil Thadani depuis 18 ans. Ils ont deux enfants ensemble – sa fille Rasha et son fils Ranbir.

En parlant de Shilpa, elle s’est mariée avec l’homme d’affaires Raj Kundra en novembre 2009. Les deux sont des parents adorés du fils Viaan et de la fille Samisha. (Avec entrées de l’ANI)