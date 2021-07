Raveena Tandon et Govinda s’associent pour un nouveau projet et partagent un aperçu de leur «grande réunion»

Les acteurs Raveena Tandon et Govinda, qui ont créé la magie avec leur alchimie dans les années 90 avec des films à succès tels que « Dulhe Raja », « Aunty No. 1 » et « Pardesi Babu », ont à nouveau collaboré pour un projet spécial. Raveena a profité de son Instagram pour annoncer la nouvelle passionnante à ses fans

L’actrice a partagé une série de photos récemment cliquées avec Govinda. Le hit à l’écran Jodi avait l’air aussi jeune que jamais sur les photos. Raveena était vêtue d’une robe verte tandis que Govinda avait l’air pimpante dans une chemise blanche et une cravate noire.

En partageant les photos, Raveena a informé ses fans que les deux seront bientôt à l’écran ensemble. Peu de détails ont été révélés concernant le projet. Elle a écrit : « La grande réunion ! #backtogether pour revenir à l’écran !!!! Quelle ? Où ? Lorsque ? Bientôt …#kisidiscomienjaayein”

Les fans sont devenus extrêmement excités après avoir vu le message de Raveena. « C’est une grande nouvelle. Je ne peux pas attendre », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « Wow. Ce post m’a rendu nostalgique. Notre jodi préféré à l’écran. Un troisième utilisateur a écrit: « Ouais, comme c’est cool d’attendre », tandis qu’un quatrième a commenté: « Wow, j’attends ça. »

Pendant ce temps, Raveena attend la sortie de son film ‘KGF Chapter 2’, qui est la suite du blockbuster Kannada ‘KGF: Chapter 1’. Outre Raveena, le film met également en vedette Yash, Srinidhi Shetty et Sanjay Dutt. Pendant ce temps, Govinda a été vu pour la dernière fois dans ‘Rangeela Raja’, sorti en 2019. Récemment, il était apparu en tant qu’invité dans Indian Pro Music League avec sa femme Sunita Ahuja.