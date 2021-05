Raveena Tandon célèbre l’anniversaire de mariage de ses parents | Nouvelles des gens

Mumbai : l’actrice Raveena Tandon a publié samedi un message pour ses parents à l’occasion de leur 55e anniversaire, accompagné d’une photo du couple.

Sur l’image Instagram, les parents de Raveena, Ravi et Veena Tandon, peuvent être vus en train de s’entraider pour un verre de champagne de fête, avec quelques gâteaux en attente d’être coupés visibles dans le cadre.

« 55 glorieuses années et plus à venir! Mon inspiration, ma foi et ma croyance en l’amour et la camaraderie pour un ensemble pour toujours vient d’eux. Joyeux 55e anniversaire de mariage et 62 ans (+7 ans de cour) à se connaître et à s’aimer à travers tout , a-t-elle écrit en légende.

Raveena fera bientôt ses débuts numériques avec la série « Aranyak », et sera également vue dans le film « KGF: Chapter 2 », une suite du blockbuster Kannada 2018 « KGF: Chapter 1 ».