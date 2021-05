Ravana de Ramayan est vivant! Laxman alias Sunil Lahri annule les rumeurs de mort d’Arvind Trivedi | Actualités télévisées

New Delhi: Ramayan de Ramanand Sagar s’est avéré être un favori des fans de toutes les générations. Récemment, des rumeurs sur la mort de l’acteur vétéran Arvind Trivedi, qui jouait le rôle emblématique plus grand que nature de Ravana dans la série, ont commencé à faire le tour. Cela a créé une panique parmi ses fans. Cependant, cela s’est avéré être un canular de la mort.

Sunil Lahri, qui a joué le rôle de Lord Laxman sur Ramanand Sagar’s Ramayan a annulé toutes ces rumeurs de mort. Il a pris son compte sur les réseaux sociaux et a écrit: Aajkal Koi Na Koi Buri Khabar sunane Ko milati Hai carona ki vajah se, Upar Se Arvind Trivedi ji (Ravan) ki jhuthi khabar, Meri Prathna Hai jhuthi afwah failane Walon se kripya Karke Is Tarah ki khabar na failiaye Daya Bhagwan … Arvind ji theek hain aur Prathna Karta Hun Ki Bhagwan unhen sadaiv Swasth rakhen

En plus de la note, il a également partagé une photo avec lui.

Au milieu de la peur du COVID-19 et de l’augmentation des cas dans le pays, plusieurs rumeurs circulent.

Auparavant, le canular de la mort du chanteur Lucky Ali et l’actrice chevronnée Meenakshi Sheshadri est également apparue sur Internet – et heureusement, toutes les deux sont chaleureuses et chaleureuses à leur place respective.

«Ramyan» de Ramanand Sagar a été retransmis à la télévision après plus de 30 ans au milieu du verrouillage du coronavirus en 2020. Il a brisé tous les records et est devenu l’émission la plus regardée au monde.

Doordarshan a décidé de relancer les épisodes de «Ramayan» à la demande du public. Lorsqu’elle a été diffusée pour la première fois, l’émission a battu tous les records de popularité, et plus tard, elle a répété son histoire une fois de plus.