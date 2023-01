"Ravale ta fierté…": Australia Great To Cummins-Led Side On India Tour

L’ancien skipper australien Adam Gilchrist est convaincu que l’équipe dirigée par Pat Cummins sera en mesure de remporter la série Border-Gavaskar en Inde après 19 ans s’ils entrent avec trois couturières pour s’associer au fileur Nathan Lyon. L’ancien batteur-gardien de guichet, qui était le skipper suppléant de l’Australie lors de la victoire de la série 2004 – le seul qu’ils ont empoché depuis 1969 – a ajouté que l’expérimentation d’un nouveau spinner dans des conditions sous-continentales n’a jamais fonctionné, et Cummins devrait s’abstenir de faire ça.

“Je pense qu’ils vont le faire (gagner la série). Vraiment. Je pense qu’ils ont une équipe et un onze final qui auront beaucoup de similitudes avec l’équipe avec laquelle nous avons roulé en 2004”, a déclaré Gilchrist. dit par Fox Sports mardi.

“Si souvent, les équipes se rendent en Inde dans l’espoir de dévoiler un nouveau spinner qui va venir s’adapter et éblouir en Inde – cela n’arrive pas vraiment”, a ajouté Gilchrist.

Il a estimé que l’Australie devrait simplement faire confiance à ses quatre meilleurs quilleurs pour faire le travail, ajoutant que les couturiers très expérimentés ne devraient avoir aucun problème à renverser la balle.

“Choisissez vos quatre meilleurs quilleurs, courez avec eux – et si ce sont trois joueurs qui peuvent tous obtenir un très bon swing inversé et Nathan Lyon, qui est exceptionnel et clairement le meilleur hors-spinner que nous ayons jamais eu, peut jouer son rôle – – c’est mon instinct. Tu fais ça, tu vas avec. L’Australie se trouve actuellement dans une situation délicate avec son couturier le plus expérimenté, Mitchell Starc, 32 ans, qui soigne une blessure au doigt au bras de bowling et risque de manquer le premier test à Nagpur.

Le grand polyvalent Cameron Green a également subi une fracture au doigt et a subi une intervention chirurgicale, bien qu’il devrait être en forme avant le premier test, à partir du 9 février.

L’ancien joueur de cricket a déclaré que le retour de Green, un joueur polyvalent de bowling rapide, pourrait donner à Cricket Australia le luxe de choisir un spinner supplémentaire, et a ajouté la nécessité d’être patient dans des conditions difficiles.

Se remémorant la victoire de la série 2004 et les leçons qu’elle a pour l’équipe actuelle, Gilchrist a déclaré: “Ce que nous avons essayé de changer avec notre mentalité à l’époque – et je serais intéressé de voir si les Australiens le font cette fois – est don n’allez pas chercher et ne faites que rouler des spinners là-bas.

“Attaquez les souches dès le premier ballon. Ravalez un peu votre fierté, soyez défensif pour être agressif … Commencez par un glissement, commencez par un mi-guichet attrapant, mettez les joueurs de champ à la limite pour annuler l’option de limite, mais gardez quelques attrapeurs en place – soit à couverture courte, soit à mi-guichet court – et soyez juste patient. »