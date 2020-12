Les douaniers chinois ont suspendu les importations de bois en provenance des États australiens de la Nouvelle-Galles du Sud et de l’Australie-Occidentale, affirmant que des ravageurs avaient été trouvés dans les cargaisons, au milieu des liens dégradés entre Canberra et Beijing.

L’Administration générale des douanes de Chine a notifié aux autorités australiennes que les importations de bois de grume en provenance de Nouvelle-Galles du Sud et d’Australie occidentale ont été interrompues à partir de mercredi en raison de parasites, conformément aux mesures sanitaires et aux lois de quarantaine.

«Récemment, les douanes de Tianjin, Nanjing, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen et Huangpu ont découvert des ravageurs forestiers vivants dans des grumes importées de Nouvelle-Galles du Sud et d’Australie occidentale». dit l’administration dans un avis. La décision a été prise, a-t-il ajouté, de suspendre les importations de grumes des deux États «Afin de prévenir l’introduction d’organismes nuisibles et de protéger la production agricole et forestière de notre pays.»

Les douanes chinoises ont d’abord interdit les importations en provenance du Queensland le 31 octobre après avoir affirmé avoir trouvé un ravageur, le scolyte Ips grandicollis, dans des grumes. Depuis lors, la Chine a suspendu les expéditions de grumes du Queensland, de Victoria, de l’Australie du Sud et de la Tasmanie, invoquant également des infestations de ravageurs. Comme les importations de bois ont été coupées dans les six États d’Australie, elles pourraient cesser complètement après le dernier mouvement.

L’Association australienne des produits forestiers (AFPA), un organisme de l’industrie du bois, a déclaré qu’elle discutait avec le gouvernement de Canberra de l’impact que les suspensions pourraient avoir sur l’industrie australienne du bois. L’AFPA a averti qu’un besoin d’assistance à court et à long terme pourrait émerger «Pour soutenir les travailleurs et les entreprises déjà touchés et pour éviter de nouvelles pertes d’emplois généralisées et des fermetures d’usines.»

Le conflit commercial entre la Chine et l’Australie s’est intensifié plus tôt cette année, Pékin suspendant les importations, après que Canberra a exigé une enquête internationale sur les origines de l’épidémie de coronavirus. En 2018, l’Australie a également interdit les équipements Huawei de son réseau 5G, invoquant des problèmes de sécurité.

